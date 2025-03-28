記者蘇晟彥／綜合報導

台灣大哥大攜手全球最佳AI解惑引擎Perplexity，聯手提供總價值突破新台幣百億元的 AI 升級服務，賦能數百萬用戶AI即刻升級。即日起，台灣大哥大月租599元(含)以上的4G/5G資費方案用戶，皆可免費申請一年價值8,280元的Perplexity Pro服務。用戶只需至台灣大官網或APP優惠券專區取得序號，即可至Perplexity官網兌換，立即解鎖專屬AI搜尋新體驗。這是AI搜尋服務首次由電信業者大規模引入台灣市場，象徵生成式AI應用正式進入20年「AI它時代」大週期的開端。

台灣大這次為搶AI相關口碑，只要用戶月初599元以上，將可以獲得一組Perplexity Al Pro服務序號，將於7月14日前截止兌換，對此，AI解惑引擎(AI Answer Engine) Perplexity，運用生成式 AI 即時提供準確的搜尋結果，並附上可靠的資料來源，提升搜尋的透明度與可信度，協助用戶快速獲得高品質知識與答案，顛覆傳統搜尋經驗。Perplexity集結6大 AI 模型，包含主流的OpenAI、Anthropic、xAI、Gemini，及自研的 Sonar 與 R1 1776 模型。升級至Perplexity Pro後，享有無廣告介面、無限次深度Copilot搜尋、個人化模型設定、多輪互動式對話與知識延伸等進階功能。

此外，Perplexity Pro更深度整合 Wolfram Alpha，支援多步推理與複雜計算，解決如法律分析、行銷趨勢總結與程式邏輯驗證等高階問題，大幅提升研究與決策效率。Perplexity深受科技領袖的青睞，輝達(Nvidia)創辦人黃仁勳是每日重度使用者，曾公開讚譽Perplexity是他最偏好的聊天機器人。

總經理林之晨：與Perplexity聯手 讓AI知識引擎走進千萬用戶生活

台灣大總經理林之晨表示，Perplexity 結合生成式 AI 與即時搜尋技術，讓知識變得唾手可得。Perplexity 在各國精選指標性科技電信集團獨家合作，包括日本 SoftBank、韓國 SK 電訊、新加坡 Singtel 等，台灣大很榮幸成為Perplexity在台夥伴。林總經理指出，全球已邁入為期20年的「AI它時代」大週期，AI不再只是技術，更是改變工作與生活樣貌的曲線加速引擎。透過本次與 Perplexity 獨家合作，台灣大期待將世界級 AI 知識引擎普及至千萬用戶生活之中，加速 AI 在台灣的落地應用。

個人用戶事業商務長林東閔：透過世界級AI服務Perplexity 邁入全民AI時代

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，生成式AI 應用邁入全民成熟潮，AI已是標準配備，台灣大從應用、終端、服務，幫助用戶輕鬆駕馭AI。台灣大與Perplexity 獨家戰略合作，輕鬆讓月租599元以上用戶，享有世界級AI服務Perplexity Pro，迅速處理大量數據，提供即時且準確的答案，節省用戶的時間。台灣大同時引進多款 AI 終端，並透過全台門市科技顧問提供 AI 諮詢服務，串連「AI 智慧生活課程」，提升全民使用AI 的能力，打造便利科技電信生活圈。林商務長進一步指出，此合作為專屬台灣大數百萬用戶的AI升級權利，歡迎用戶盡快申請，讓 AI 成為工作與生活中的日常夥伴，即刻免費升級AI人生。

Perplexity 商務長Dmitry Shevelenko 表示，很高興與台灣大哥大展開合作，台灣大長期專注於 AI技術的發展，雙方將攜手推廣 Perplexity Pro，觸及更廣泛的受眾。期待廣大的台灣大用戶體驗 Perplexity Pro 的AI搜尋功能，透過最高效且值得信賴的方式，即時掌握最新資訊與趨勢。

台灣大AI 技術多元應用 內外同步AI升級

台灣大積極運用AI科技驅動客服自動化，引入支援中英台客多語言的AI語音客服，全天候提供即時的客服回應。運用資料庫與AI模型辨識等核心技術，自研「反詐戰警」幫助用戶示警近1,500萬通騷擾或詐騙電話與簡訊，助上百家企業攔截超過12萬件偽冒詐騙事件，推出「安心 Call」成功保護3.25億筆交易隱私。對內，強化內部 AI 應用，推出「AI Agent 超級助理」，即時為員工解答公司內部的繁瑣事務，如規章制度查詢、帳號解鎖、請假申請等日常問題，大幅提升了內部服務的速度和準確性。

【貼心提醒】

1. 本活動限新申裝（含攜碼）、續約或既有月租599以上用戶適用。

2. 將於門號開通或續約生效後7日內以簡訊發送序號兌換網址至用戶申辦門號，請於114/7/14前註冊Perplexity並點擊網址進行優惠序號兌換，本優惠僅限Perplexity Al Pro服務之新戶試用(亦即該帳號未曾訂閱Perplexity Al Pro服務)，每個Perplexity帳號僅可兌換一組且不得與其他優惠併用，逾期將視同放棄優惠資格。(舉例：用戶於114/4/15門號開通，台灣大哥大會於114/4/22前發送兌換網址至用戶申辦門號，用戶至兌換網址取得序號後須於114/7/14前完成兌換)。

3. 兌換網址若逾時仍未兌換，恕不補發。優惠內容以Perplexity提供為準，恕不能要求轉換、轉讓或折讓現金、請自行妥善保管兌換序號，若有刪除、遺失等滅失情形，恕不補發。

4. Perplexity Al Pro服務到期後將自動終止，不會主動續訂。

5. 活動序號僅限TWM用戶使用，如經確認非TWM用戶使用，已提供的Perplexity Pro優惠將立即終止。

6. Perplexity服務及兌換網址由Perplexity提供，詳情以兌換時Perplexity最新規範為準，詳細內容至Perplexity網站https://www.perplexity.ai/join/p/redeem 詳閱。

7. 如對Perplexity服務有任何疑問，請聯絡 support@perplexity.ai。

8. 台灣大哥大及Perplexity保留活動/優惠異動、中止及最終解釋之權利。

