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荷包和地球都開心！行動+光纖一杯咖啡價　「在外5G、在家Wi-Fi」，真的可以好事成雙！

▲▼新北市金山區長興宮前7日因東北季風大雨又淹水 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲極端氣候與生態環境惡化影響無遠弗屆，永續行動刻不容緩！（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

地球只有一個！氣候變遷的影響無遠弗屆，從極端氣候頻發到生態環境惡化，都在警示我們「永續發展不再是口號，而是刻不容緩的行動」！然而不少消費者仍因習慣與便利性考量及綠色產品價格偏高等因素，尚未實踐永續行動。但，永續真的很難嗎？不妨從小處著手，永續大可毫不費力！

環保從來不是犧牲便利，而是更聰明地選擇，不需劇烈改變生活方式，小舉動就能為地球帶來大影響，例如短程出門少開車，選擇綠色交通工具或步行，減碳還能促進健康；隨身攜帶環保杯、環保袋，減少一次性塑膠，也能避免塑化劑攝入；隨手拔掉不用的插頭，減少電器待機時的「隱形耗電」等。然而，在這個「人手一機、隨時上網」的數位時代，你是否想過，連上網方式也能影響環境？

▲新北YouBike2.0,YouBike2.0E系統。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲選擇綠色交通工具或步行，減碳還能促進健康。

根據美國《自然氣候變遷》期刊研究，全球數位碳足跡已佔全球碳排放約3.7%，甚至與航空業相當！其中行動網路訊號覆蓋範圍廣，需要穿透多個阻隔物，為了讓用戶能穩定接收訊號，基地台需要增加功率才能把訊號電波盡可能發送到遠處。

相較之下，Wi-Fi 路由器本來就是設計專為室內近距離傳輸使用，因此無線訊號發送的功率遠比行動網路基站低，也不會受牆壁阻隔影響，所以連上網的設備不需要特別提升功率就能穩定連線，自然可以更節能省電囉。透過節省電力還能進一步降低碳排放量，不知不覺也對地球永續貢獻實質的助益！且Wi-Fi設備能提供穩定連線，避免手機因室內訊號阻隔而頻繁增強發射功率，進一步延長裝置電池壽命。室內切Wi-Fi不僅享受更流暢的視訊通話、高畫質影音，還能幫助省電節能愛地球！

▲▼修圖,台灣大哥大,好速成双,永續。（圖／資料照）

▲▼5G +家用光纖上網整合方案，不僅價格優惠，還能一次搞定雙網。

▲▼修圖,台灣大哥大,好速成双,永續。（圖／資料照）

聽到這你可能擔心手機已經有網路了，還要加家用網路會不會變更貴？家用寬頻會不會比手機慢？其實永續不該是負擔，而是更聰明的選擇！現在電信業者推出的「5G +家用光纖上網」整合方案，不僅價格優惠，還能一次搞定雙網，幫你提升網速同時達成減碳效果！

▲▼修圖,台灣大哥大,好速成双,永續。（圖／資料照）

▲台灣大哥大獨家推出「好速成双」雙網方案。

▲▼修圖,台灣大哥大,好速成双,永續。（圖／資料照）

▲▼每月1599元，即可享有「5G吃到飽+ 5G熱點無限分享+光纖1Gbps」超值組合。

▲▼修圖,台灣大哥大,好速成双,永續。（圖／資料照）

台灣大哥大獨家推出的「好速成双」方案，每月$1,599即可享有「5G吃到飽+ 5G熱點無限分享+光纖1Gbps」超值組合！每天54元不到一杯咖啡價，一次擁有室內、外高速網路！行動極速飆網外，室內光纖1Gbps配合3台Mesh Wi-Fi 6無死角覆蓋，家裡每一處網速超流暢！一次便利、省錢、環保三贏，是真正對地球最友善的選擇！

▲▼台灣大哥大,好速成双,永續。（圖／台灣大哥大提供）

現在參加「好速成双」問答測驗，透過單字占卜，與台灣大哥大一起探索更多聰明環保新生活建議，完成測驗還有機會獲得好禮！

永續，不是去多做什麼，而是讓每個人的日常行動都更有意義。申辦「好速成双」, 在外盡享5G飆網，回家切換家用Wi-Fi ，同享高速上網，從「一點小改變」開始多多愛地球，大可永續不費力，2025/4/1至5/31止，申辦好速成双指定專案，還送Taiwan Duck 造型絨毛吊飾，數量有限送完為止，詳情請洽官網或全台myfone門市！

►立即行動https://bit.ly/4iHaqAi

▲▼台灣大哥大,好速成双,永續。（圖／台灣大哥大提供）

▲限量Taiwan Duck 造型絨毛吊飾。
1. 好速成双專案優惠內容及活動時間依台灣大哥大官網公告為準。
2. 贈品以實物為主，圖片僅供示意參考。

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