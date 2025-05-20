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12歲女童挺過來了！從「昏迷指數3」救回　爸爸心疼走廊角落啜泣

▲▼ 。（圖／）

▲事故當下汽車朝著3名女同學直衝，其中唯一生還的張姓女童，送醫時無生命跡象，今傳出已平安脫險。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

三峽昨（19日）重大車禍釀3死12傷，4人到院前無呼吸心跳。幸運的是其中一名12歲張姓女童奇蹟生還，她送醫時已無生命徵象，昨經搶救後仍命危，昏迷指數僅3，今（20日）土城長庚傳來好消息：「她挺過來了！」脫離危險期。新北市長侯友宜也趕赴醫院探視傷者，感謝醫護搶命，並呼籲檢討高齡駕駛換照制度。

關於這場重大車禍中，共有4人到院前即無生命跡象，其中唯一成功救回的，是年僅12歲的張姓女童。她送抵土城長庚醫院時已無呼吸心跳，醫院啟動緊急搶救機制。

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昨晚院方證實，張童出現腦水腫、胰臟破裂、血壓不穩等多重傷勢，病情危急。但今天上午傳出捷報——女童已挺過危險期！目前在加護病房觀察中。

今早探病時間一到，張姓女童的家人到場探視。家屬神情憂心，探視後僅低聲說「謝謝大家關心」，並雙手合十向加護病房方向默禱。張父在友人攙扶下，在走廊角落悄聲啜泣。

侯友宜上午前往土城長庚探視傷者及家屬，他感謝醫護團隊全力救治，並承諾市府會提供資源協助，對肇事者依法提告，保障受害者權益。

侯友宜表示，事發路段標誌標線皆正常，接下來將研議是否劃設「行人優先區」，要求駕駛一進入該區就必須減速慢行，提高行人安全。

侯也強調：「台灣即將邁入超高齡社會，高齡駕駛換照制度，應全面檢討。」課程、測驗與評估機制都應更嚴格，避免悲劇再度發生。


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