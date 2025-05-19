三峽轎車暴衝3死　國三女目睹同學遭撞飛「我差一步就被撞死」

記者黃彥傑、柯沛辰／新北報導

新北市三峽區19日下午4點多發生一起嚴重死亡車禍，78歲余姓男子駕轎車行經國光街、國成街口，突然在北大國小旁衝撞多名學生，導致4人當場失去呼吸心跳、4人重傷、7人輕傷，總計15人送醫。目擊的劉姓女學生心有餘悸地說，當時轎車與她擦身而過，她只差一步可能就命喪當場。

當時正逢三峽國中、北大國小放學時間，走在斑馬線上的多為三峽國中學生，不料余男駕車高速闖紅燈，直接撞飛在斑馬線上的學生及家長，讓目擊者當場放聲尖叫。

救護車到場後，將15名傷者陸續送往亞東、土城長庚、恩主公醫院救治，其中3人（2學生、1騎士）傷勢過重，搶救無效死亡，另一名張姓女童經急救過後，已恢復生命跡象。

▲當時國三劉姓女學生人就在斑馬線上，回頭赫見同學被撞飛倒地，讓她心有餘悸。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

就讀三峽國中3年級的劉姓女學生表示，當時她人就在事發的十字路口，轎車從她身後衝過去，若她再走慢一步，「被撞死就是我。」事後，她走上前查看傷者，才赫見躺在地上的是自己同學。

劉姓女學生焦急地說，她同學被撞受傷，送往亞東醫院急救，目前同學們都在群組內通報最新情況，她真心希望同學能平安、早日康復，「不然我會哭死！」

截至晚間7點，最新傷亡名單如下：

1.李男，12歲，輕傷，土城長庚

2.廖女，14歲，輕傷，土城長庚

3.吳女，47歲，輕傷，土城長庚

4.吳男，55歲，輕傷，土城長庚

5.張女，12歲，OHCA（恢復生命徵象)土城長庚

6.劉女，14歲，輕傷，亞東醫院

7.待查，女40+歲，OHCA，亞東醫院，搶救不治

8.余男，78歲，中傷，亞東醫院

9.陳女，15歲，輕傷，亞東醫院

10.李男，14歲，重傷，三峽恩主公

11.林女，15歲，中傷，三峽恩主公

12.劉女，12歲，OHCA，三峽恩主公，搶救不治

13.黃男，5歲，輕傷，三峽恩主公

14.吳女，12歲，OHCA，三峽恩主公，搶救不治

15.林女，58歲，輕傷，三峽恩主公