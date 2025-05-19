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快訊／「三峽重大車禍」北大國小協助中　全體老師留守支援現場

▲三峽重大交通事故，鑑識人員採證中。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲三峽北大國小旁重大交通事故，現場一片混亂，校方也積極配合處理中。（圖／記者陳以昇攝）

記者林育綾／綜合報導

新北市三峽北大國小旁今（19日）下午4點傳出重大車禍，目前估算16人受傷、4人命危，北大國小表示，由於現場一片混亂，目前校方配合協助警方，全校教師、主任、行政人員等，幾乎全部前往處理及配合蒐證，至傍晚6點多還在現場，詳細情況尚未回報至校內。校方處理討論後，將再對外說明。

有關今日三峽重大車禍，位於新北市三峽區國光街、國成街口（北大國小旁），在5月19日下午4時04分發生，一輛自小客車不明原因暴衝，駕駛為一名78歲男性。由於正好是放學期間，瞬間衝撞多名路人，包括多位學童被撞擊躺地，路邊散落書包、車殼碎片。

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救護人員趕至現場，緊急跪地進行CPR，初步估算造成16人輕重傷，其中4人失去呼吸心跳，命危搶救中，稍早傳出1位12歲女童救回一命。

新北地檢署稍早立即指派重大刑案專組主任檢察官及檢察官組成專案小組，進駐新北市政府警察局三峽分局，指揮三峽分局調查車禍發生經過，儘速查明事實。

北大國小一名在校內留守的人員表示，意外發生後，由於現場一片混亂，全校教師、主任、行政人員等，幾乎全部前往處理，並配合警方蒐證，至傍晚6點多都還在現場，進一步的情況尚未回報至校內。

北大國小在傍晚6點半後表示，目前仍處理中，不便再回應及受訪，校長及校方人員將會進行討論後，再統一對外說明。

另外，稍早傳出車禍2名死者為「三峽國中」學生，但三峽國中在下班後無法接聽來電，至截稿前無法取得聯繫。

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