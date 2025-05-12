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遭控架監視器監控、狂排廢氣！新竹惡鄰挨告　法官判6個不得入侵

▲張男遭鄰居陳男指控長期監控他人住宅，還頻傳噪音、排出廢氣侵害陳家。（圖／取自免費圖庫photoAC）

▲張男遭鄰居陳男指控長期監控他人住宅，還頻傳噪音、排出廢氣侵害陳家。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者吳欣蓉／新竹報導

新竹一名張姓男子因涉嫌越界占用鄰居陳男土地、架設監視器直錄鄰居陳家門牌和土地，還有懸掛香爐、大聲播放宗教音樂、裝抽油煙機及排風扇、放任狗狗吠叫等情形，造成陳男一家生活長期受侵擾，因此憤而提告。新竹地院依各項證據判決張男6個「不得入侵」鄰宅。

陳男表示，張男不僅越界占用他的土地，還在房屋後端窗戶架設監視器對準陳家房子及土地攝錄，涉妨害陳家出入之行動自由，又長期將香爐吊掛於窗戶及土地上空，導致陳家後院瀰漫煙氣，影響全家的肺部健康。

除此之外，張男還經常大聲播放宗教音樂、任由所養之寵物犬不分晝夜吠叫，嚴重干擾陳男一家的生活作息；張男也在房子二樓後端裝設抽油煙機管，不時排出廚房油煙氣，造成陳男房屋後院空氣污濁、地板汙穢；以及張家的排風扇因老舊，而運轉噪音擾人，甚至飄出狗味、浴室洗澡味等。

即便張男已改裝百葉窗，但因能隨時打開，仍對廚房油煙、焚香廢氣、犬隻吠聲侵入陳家之事不見好轉。經新竹地院勘驗，現場雖已無監視器、香爐、排風扇，張男也稱沒有犬隻吠叫、音樂、排風扇等噪音侵擾，但在審理過程中，張男又將排風扇裝回，並仍發生犬隻吠叫、大聲播放音樂等情形，因此認定張男仍有妨害土地所有權行使之虞。

最終新竹地院判決張男6個不得入侵之細項，包含不得裝設監視器拍攝陳家住宅及土地；不得懸掛香爐於土地上空或吊掛房屋後端窗戶上，讓煙氣飄至陳家土地；不得使犬隻吠叫聲傳入陳家；不得大聲播放音樂；不得製造排風扇噪音；以及不得排放廚房油煙至陳家土地內。

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