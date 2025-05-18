2點全露！肯爺老婆身穿「漁網胸罩」吃冰淇淋　路人全傻眼

▲肯爺妻子的最新造型，再度引發關注。（圖／翻攝X@ye_world_，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改名為Ye）與妻子碧安卡（Bianca Censori）作風特立獨行，多次引發爭議，碧安卡更因為衣著太暴露，經常登上媒體版面，而她17日的最新穿搭，不僅再獲關注，也把許多路人給嚇壞了。

夫妻倆17日現身西班牙馬略卡島（Mallorca），似乎正在渡假，一邊悠哉逛著露天市集，一邊吃冰淇淋。只見碧安卡身穿黑色的「漁網胸罩」，胸前2點一覽無遺，下半身則是黑色的不對稱裙子，前方長度拖地，後方卻幾乎沒有布料，直接露出丁字褲與臀部。

47歲的肯爺本人卻一改「全身黑」的穿衣風格，穿了一條牛仔褲，搭配寫著「軍隊」字樣的帽T。此外，碧安卡的妹妹安潔莉娜（Angelina）也同行出遊，她身穿黑色夏季洋裝，深色頭髮往後梳成一個髮髻。

3人逛街時，身邊圍繞多名隨扈與維安人員，而周遭居民與觀光客看見後，難掩困惑與不敢置信的眼神。

此外，肯爺也在X發布多張照片，炫耀妻子的最新造型，不僅在碧安卡名字後方，加上黑色愛心表情符號，還宣稱2人是「最強大的伴侶」，而碧安卡則是「地球上被Google最多次的人」。

這對夫妻2023年結婚，2人高調行為頻頻引發關注，包括在威尼斯傳統划船「貢多拉」（Gondola）上演活春宮。此外，碧安卡多次因為婚後穿衣風格「太奔放」招致批評，例如裸色蒙面緊身衣、3點全露走紅毯、裸體滑直排輪等，也讓外界擔憂2人關係究竟是真愛，或者存在過度控制等問題。