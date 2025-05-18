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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「無人機航母」將首飛　可掛載上百枚飛彈

▲▼陸「無人機航母」將首飛　可掛載上百枚飛彈。（圖／翻攝CCTV）

▲「九天」無人機有「無人機航母」之稱。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國產無人機「九天」預計今年6月進行首飛任務，該款無人機的機腹內設置了「異構蜂巢任務艙」，可容納上百枚巡飛彈或小型無人機，也因此令它擁有「空中無人機航母」的外號

「九天」無人機翼展達25公尺，最大起飛重量16噸，最大載重6噸，動力系統採用渦扇發動機，最大飛行高度可達1.5萬公尺，最快飛行速度可達7000千米每小時，最大航程7000公里，航時大於12小時。

▲▼陸「無人機航母」將首飛　可掛載上百枚飛彈。（圖／翻攝CCTV）

「九天」無人機的掛載能力也受到關注，8個外掛點，既可以掛載1000公斤級的制導炸彈，也可以掛載空空導彈、空地導彈、反艦導彈和巡飛彈。

「九天」採用開放式架構，配備可快速更換的任務艙，通過換裝不同的模塊化任務載荷，能在兩小時內快速切換任務類型，滿足空運空投、訊息支援與對抗、火力打擊與支援等任務需求。可用於體系作戰、運輸支援、應急救援等軍用和民用領域。

「九天」無人機的最大亮點是在機腹內設有「異構蜂巢任務艙」，這個任務艙可容納上百枚巡飛彈或小型無人機，所以「九天」也有「空中無人機航母」之稱。目前，「九天」無人機04架機已完成機體結構裝配，正在進行系統安裝與測試等工作，預計今年6月底完成無人機首飛任務。

▲▼陸「無人機航母」將首飛　可掛載上百枚飛彈。（圖／翻攝CCTV）

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