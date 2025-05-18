普丁拚生育！　議員提每年放一周「有薪性愛假」努力造人

▲ 俄羅斯可能祭出帶薪假期鼓勵勞工拚生育。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯人口連年下滑，出生率創下200年新低，親克里姆林宮的最年輕國會議員阿拉波夫（Georgy Arapov）提議實施「帶薪性愛假」，鼓勵繁衍後代，引發外界熱議。事實上，俄國官方與教會也接連提出類似構想，為挽救人口危機絞盡腦汁。

《鏡報》報導，年僅25歲、尚未生育的阿拉波夫提出，每年應安排「生育周」，讓國民在帶薪休假期間專心拚生育，認為這將有助人們在忙碌生活中停下來喘口氣，從壓力中恢復到最理想的心理狀態，做出生育決定；對有成家意願的單身者而言，這一周也是尋找對象、建立關係的機會。

俄國勞動部長科特亞科夫（Anton Kotyakov）已要求評估「生育周」可行性，而挺普丁的東正教神父特卡喬夫（Andrei Tkachev）則主張對40以上仍未生育的男性課稅，批評沒有孩子的男性是「人形公蜂」，甚至暗示滿45歲還沒有孩子的男性可能「被閹割」或「生病了」。

濱海邊疆區衛生部長謝斯托帕羅夫（Yevgeny Shestopalov）去年曾建議勞工，利用喝咖啡或午餐休息時間從事性行為，認為工作太忙不是不生育的理由。也曾有議員提議設立「性愛部」，負責監督及推動相關政策，例如晚間10時至凌晨2時熄燈斷網，催促夫妻行房，或為初次約會提供補助等等。

俄國各地地方當局此前已推出多項生育獎勵措施，例如奧廖爾州向懷孕逾12周的少女與大學生提供約920英鎊（約新台幣3.7萬）現金補助。哈巴羅夫斯克州向18至23歲間生下第一胎的女學生補助900英鎊（約新台幣3.3萬），車里雅賓斯克州則提供高達8500英鎊（約新台幣34萬），鼓勵早婚早育。總統普丁也強調，保護俄羅斯民族是國家最高優先事項。