地獄人生！日本上班族曝「工時18.5hrs」慘況　紀錄片爆紅網震驚

▲ 一名日本上班族7點出門上班，無奈表示「不想工作」。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

近來一段震撼全球網友的紀錄影片曝光，一名日本上班族公開自己在「黑心企業」（ブラック企業）的慘烈日常，從清晨到凌晨長達18.5小時的生活毫無喘息空間，堪稱「血汗地獄」。影片迅速在網路上爆紅，再次掀起對日本職場文化的強烈關注與討論。

根據《紐約郵報》和《Finance&Commerce》等外媒報導，這支由YouTube頻道《Salaryman Tokyo》製作的紀錄片，標題為〈A Day in the Life: Salaryman at a Black Company〉，內容拍攝一名在東京工作的上班族，日復一日地過著壓榨式的職場生活。

主角每天清晨7點起床，歷經90分鐘通勤後開始上班，工時長達11小時，期間幾乎無法休息，晚上10點多拖著疲憊身軀返家，還得自行準備晚餐，凌晨1點15分才就寢。該男子坦言，自己「每天都在懷疑人生」，直言這不是生活，更讓人震驚的是他稱這種生活已持續多年，身邊不少同事也有相同經歷，甚至有人因此罹患心理疾病或選擇離職。

日本向來以嚴謹與高效率聞名，但其背後潛藏的「過勞文化」問題早已不容忽視。根據統計，日本每年因長時間工時導致的「過勞死」（Karoshi）案例屢見不鮮。雖然政府過去已試圖推動「工作方式改革」，甚至鼓勵實施4天工作制來應對勞動力短缺，但改革進展相當緩慢。

根據日本厚生勞動省數據，目前僅有約8%的企業實施每周3天以上休假制度，約7%企業提供法定最低休息日。不過，受到根深柢固的職場文化影響，許多員工即使可休假，也不敢休，深怕被貼上「不負責任」標籤，影響職場評價與升遷機會。

更令人無奈的是，日本不少職場仍延續「下班後應酬文化」，員工需參與加班後的聚會、飲酒場合，讓工時無形拉長，生活幾乎只剩工作。影片曝光後，網友震驚留言，「這不叫生活，這是奴役」、「怎麼可能有人能撐得住這樣的工時」、「太可怕，這種公司該被舉報！」許多外國觀眾更難以置信，直言「日本的職場文化令人窒息」。

延伸閱讀

▸ 銀行卡被盜刷74萬！她7年後才發現傻眼了 凶手身分竟是「他」

▸ 無償服務「累了請上車」卻遭香燈腳提告侵占 司機喊冤：只專注開車

▸ 原始連結