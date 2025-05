地獄人生！日本上班族曝「工時18.5hrs」慘況　紀錄片爆紅網震驚

▲ 一名日本上班族7點出門上班,無奈表示「不想工作」。(圖/翻攝自YouTube)

近來一段震撼全球網友的紀錄影片曝光,一名日本上班族公開自己在「黑心企業」(ブラック企業)的慘烈日常,從清晨到凌晨長達18.5小時的生活毫無喘息空間,堪稱「血汗地獄」。影片迅速在網路上爆紅,再次掀起對日本職場文化的強烈關注與討論。

根據《紐約郵報》和《Finance&Commerce》等外媒報導,這支由YouTube頻道《Salaryman Tokyo》製作的紀錄片,標題為〈A Day in the Life: Salaryman at a Black Company〉,內容拍攝一名在東京工作的上班族,日復一日地過著壓榨式的職場生活。

主角每天清晨7點起床,歷經90分鐘通勤後開始上班,工時長達11小時,期間幾乎無法休息,晚上10點多拖著疲憊身軀返家,還得自行準備晚餐,凌晨1點15分才就寢。該男子坦言,自己「每天都在懷疑人生」,直言這不是生活,更讓人震驚的是他稱這種生活已持續多年,身邊不少同事也有相同經歷,甚至有人因此罹患心理疾病或選擇離職。

日本向來以嚴謹與高效率聞名,但其背後潛藏的「過勞文化」問題早已不容忽視。根據統計,日本每年因長時間工時導致的「過勞死」(Karoshi)案例屢見不鮮。雖然政府過去已試圖推動「工作方式改革」,甚至鼓勵實施4天工作制來應對勞動力短缺,但改革進展相當緩慢。

根據日本厚生勞動省數據,目前僅有約8%的企業實施每周3天以上休假制度,約7%企業提供法定最低休息日。不過,受到根深柢固的職場文化影響,許多員工即使可休假,也不敢休,深怕被貼上「不負責任」標籤,影響職場評價與升遷機會。

更令人無奈的是,日本不少職場仍延續「下班後應酬文化」,員工需參與加班後的聚會、飲酒場合,讓工時無形拉長,生活幾乎只剩工作。影片曝光後,網友震驚留言,「這不叫生活,這是奴役」、「怎麼可能有人能撐得住這樣的工時」、「太可怕,這種公司該被舉報!」許多外國觀眾更難以置信,直言「日本的職場文化令人窒息」。

