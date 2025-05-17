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9藝人閃兵下場一次看　他態度不佳重金交保…痛失6位數月收

▲▼9名涉逃兵藝人交保金一覽表。（圖／ETtoday)

▲9名涉逃兵藝人交保金、犯後態度一覽表。（點圖可放大，圖／郭玗潔整理、製表)

記者郭玗潔／新北報導

台灣演藝圈男星頻傳閃兵，繼王大陸之後，陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維、黃博石共9名藝人，也因涉嫌為違法方式逃避兵役，遭新北檢警被拘提到案，偵訊後分別以50萬到15萬交保，其中，陳零九、陳大天、大根火速道歉，其他人則低調未表示意見。至於威廉，雖然在被點名後，立即拍攝自己步入綠島派出所的背影照，強調「主動面對配合」，複訊後卻被檢方認為態度不佳，處9人中最高交保金50萬，最為諷刺。

9藝人涉逃兵訊後交保，經新北地檢署偵訊後，全都被諭知交保，至於交保金額以威廉50萬最高，其次為陳零九30萬、陳向熙（Teddy）和吳致任（阿虎）28萬、陳道賢（小蝦陳大天）25萬，黃亮鈞（大根）和陳信維20萬，李九慕(李銓)和黃博石15萬，而交保金額高低，主要和涉案情節及到案後的態度有關。

案情爆發後，曾放話「絕對不是閃兵族」的陳大天在家被逮，移送新北檢時，就主動拿下口罩表示「坦然面對」，交保後向媒體表示，他沒有履行國民應盡義務、浪費大眾資源，「跟警務相關的人員，以及承辦的檢方說聲對不起，還有國人說聲對不起」，並強調這件事和公司老闆張小燕，太太、家人都完全沒有關係，還3度鞠躬道歉。

不過陳大天的工作仍受影響，他原為舞台劇《三個傻瓜》的主演之一，劇團立即宣布取消他後續場次的演出，另陳大天在薩泰爾的《炎上 BURN》表演照常進行，即將演出的舞台劇《莎姆雷特》，製作單位則表示「還在研討中」。

▲陳大天鞠躬道歉了。（圖／記者邱中岳攝，下同）

▲陳大天鞠躬道歉。（資料照／記者邱中岳攝）

另外，藝人大根被點名後，迅速發出聲明，承認事件屬實，他也鞠躬道歉，表態願意全面配合司法調查。

陳零九則一度手機關機，讓警方無法確定其位置，而後被警察在板橋逮到，交保後，陳零九在臉書發文向粉絲致歉，宣布放下藝人身份，中止九澤CP、五堅情相關演藝工作，而他主持的《娛樂百分百》，也同步暫停後續錄影工作，節目改由黃偉晉及賴晏駒繼續主持，五堅情更因此直接宣布休團。

▲▼快訊／陳零九繳30萬保釋金沉默離開　律師幫擋問題否認躲藏。（圖／記者邱中岳攝）

▲陳零九繳30萬保釋金沉默離開，律師幫擋問題否認躲藏。（資料照／記者邱中岳攝）

至於威廉，雖然當時因人在綠島，無法在第一時間接受偵訊，而他不僅在臉書PO出一張戴帽子、背包走進綠島分駐所的背影照，塑造主動配合調查的假象，並然而移送後，威廉找來3律師陪訊，但對涉案細節交代不清，擺明「證據有多少講多少」，檢察官複訊後認為態度不佳，以50萬交保，也為這批藝人中交保金額最高者。

此外，威廉手上節目全受到波及喊停，包括《效廉出發吧！》、《食尚玩家熱血48小時》，以及原訂要開拍的《來吧！哪裡怕》第二季，再加上他在公視台語台原本準備拍攝的《雙面威廉》，粗估一個月至少損失50萬。

▲▼威廉50萬元交保創最高！閃兵9人眾金額一次看。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲威廉涉逃兵，丟工作損失慘重。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

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