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準確量血壓活更久！醫曝把握「722」原則　自我管理血壓3C步驟

▲▼花蓮衛生局呼籲民眾對高血壓控制的關注，鼓勵民眾定期在家量血壓，提早發現血壓異常，為自己的健康把關。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮衛生局呼籲民眾對高血壓控制的關注，鼓勵民眾定期在家量血壓，提早發現血壓異常，為自己的健康把關。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

5月17日為世界高血壓日，世界高血壓聯盟（WHL）2025年主題：準確測量您的血壓，控制它，活得更久」（Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer），提高民眾對高血壓控制的關注，強調居家自我血壓監測的重要性，鼓勵民眾定期在家量血壓，提早發現血壓異常，為自己的健康把關。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，正常血壓值應小於120/80 mmHg，若超過120/80mmHg參考值，建議積極調整健康生活習慣，如仍未改善，民眾可於就醫時提供給醫師參考，並依醫師建議進行血壓自我管理。18歲以上民眾每年至少要依據「722原則」量一次血壓，「722」量血壓密碼：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，透過「定期量測」清楚掌握血壓變化狀況，是做好血壓管理的重要關鍵。高血壓初期通常沒有特別感覺，透過「定期測量」才能掌握自身血壓狀況，並從年輕時養成健康生活習慣，低油、糖、鹽及高纖（三低一高）的飲食原則、拒菸酒、適度運動（1天至少運動30分鐘），保持良好的身體狀態，減少心血管疾病的風險。

▲▼花蓮衛生局呼籲民眾對高血壓控制的關注，鼓勵民眾定期在家量血壓，提早發現血壓異常，為自己的健康把關。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
朱家祥進一步表示，高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等慢性病的共同危險因子，花蓮縣衛生局結合民間公益團體-WaCare遠距健康協力建置血壓管理網絡，輔導場域提升血壓量測品質，並導入手機APP及AI數位功能，民眾可透過下載WaCare APP免費加入會員，不僅享有AI自動化血壓量測，還有AI血壓衛教助理，定時提醒量測及提供個人化的衛教知識。目前花蓮縣計75間基層診所有WaPro數位醫療照護平台帳號，民眾可經由WaCareAPP關注診所專家，即時與專家進行健康諮詢或分享量測數據，讓專家更了解你的健康狀況，給予更精確的衛教建議。

▲▼花蓮衛生局呼籲民眾對高血壓控制的關注，鼓勵民眾定期在家量血壓，提早發現血壓異常，為自己的健康把關。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮縣衛生局提醒民眾，高血壓是沉默的殺手，初期並不容易察覺，請民眾重視測量血壓的重要性，自我管理血壓3C步驟：定期量血壓（Check）、調整健康生活型態（Change）、按時吃藥要記牢（Control），就能輕鬆做好血壓自我管理，並維持健康的生活習慣，遠離三高慢性病。

請立即下載 WaCareApp・Android → https://web.wacare.app/oSUNLJ　・iOS → https://web.wacare.app/7YZJ3D。

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