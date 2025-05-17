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台灣一家4口遊富國島「遭海關撕機票」！　越南網友怒吼：開除他

台灣遊客遭富國島機場海關撕機票　越南網友怒吼：開除他

圖文／CTWANT

日前一名母親在社群網站發文爆料，指稱一家4口在越南富國島機場遭遇不正當的對待，中間不僅被刁難，要求重新排隊，甚至還被海關工作人員撕毀機票。雖然後來機場方面緊急出面補救，還是打壞該名母親原本愉悅的心情。而消息傳到越南當地後，不少網友留言怒吼「開除他（指海關人員）」。

越南《青年報》報導，越南堅江省富國國際機場（Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc）近日發生一起旅客服務爭議，一名台灣旅客指控機場工作人員於13日撕毀其登機證，引發越南國內輿論撻伐。富國國際機場主管單位已展開調查，釐清事件真相。

據了解，該名台灣旅客與其家人在富國市（TP Phú Quốc）旅遊6天5夜後，準備返國時，於登機閘口遭遇一名據稱屬於出入境單位的機場人員，該名人員要求4名家庭成員，包括2名子女，須分別辦理登機手續。因等待過久，旅客提出抱怨，沒想到對方竟當場撕毀她的登機證。雖然最後旅客獲得補發登機證，並順利完成登機程序，但這段插曲仍令她感到極度不滿。

報導中提到，富國島一直是越南旅遊熱點，2025年初至今已接待逾200萬人次遊客，其中約有50萬為國際旅客，來自台灣、中國、南韓與印度等地，令當地旅遊業者與民眾擔心，此事恐怕損及富國島在國際間的形象。

這則新聞曝光後，吸引不少越南當地網友留言批評，多數網友對該名機場員工表示不滿與譴責。有留言認為此行為等同「破壞國家形象」，也有人呼籲應立即開除該員工，以免旅客因服務不當對越南旅遊卻步。亦有網友指出，若該名旅客僅是表達不滿便遭如此對待，那是服務人員態度上的極大失職。

也有留言指出，富國島旅遊雖環境優美，但服務品質始終是老問題；還有人表示自己在富國機場也曾遭遇態度不佳的員工，因此不願再度造訪。也有網友強調，服務業從業人員面對國際旅客應更加謹慎，因為旅客的第一印象常來自機場第一線的接待。

也有網友認為，目前事件尚未釐清全部事實，但無論如何，撕毀登機證的舉動過於衝動，即使旅客有過激言論，也應以平和方式處理。有留言寫道，「撕毀登機證這件事雖小，卻足以重創整個旅遊業的形象」。

也有民眾主張，應公開查明員工是否具備基本外語溝通能力，並要求機場單位說明未來如何避免類似事件再度發生。許多留言提及，旅遊部門多年努力營造越南「友善、熱情」的形象，但只要出現一兩名員工行為失當，過去所有成果可能瞬間瓦解。

此外，不少網友強調，面對來自台灣的家庭旅客，更應展現歡迎與便利，尤其是在全家一同辦理登機手續的情境下，機場人員應有更多彈性與同理心，而不是僵化對待甚至情緒化行為。

當中，社群輿論普遍要求調閱監視器畫面，並依據事實給予合理處理。有不少留言明確指出，若情節屬實，「唯一的處置方式就是立即開除」，甚至有網友呼籲主管機關應發出正式聲明回應國際社會。

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