獨／最台鐵板燒徵百萬年薪幹部　暗中竟爆欠薪、沒保勞健保

▲料鐵哥醬燒鐵板傳出多家分店無預警歇業，且總公司積欠員工薪水，但實際前往大墩店察看，正常營業中。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

近年來竄起，號稱最台鐵板燒的「料鐵哥醬燒鐵板」傳出總公司財務危機，積欠廠商貨款以及員工薪水、加班費，多家分店在農曆年後無預警歇業，但記者實際到台中大墩分店查看，店家正常營業，且門口還掛出招募百萬年薪幹部帆布。但財務危機傳言並非空穴來風，勞工局證實，接到來自料鐵哥多家分店的員工投訴遭欠薪、欠加班費，以及公司未幫員工投保勞健保等情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲料鐵哥醬燒鐵板大墩店外高掛招募帆布，但撥打電話是由大墩分店接聽，非總公司。（圖／記者白珈陽攝）



勞工局統計，自今年農曆年之後就接到多名員工投訴，其中包括2月有員工投訴欠薪以及積欠加班費等情況，4月23日遭勞工局依照違反勞基法開罰5萬元罰鍰。另外，4月18日有員工投訴，公司未幫加保勞健保，以及5月14日、15日，有12名勞工提出勞資爭議調解申請，累計有近20人申訴。

面對歇業流言四起，且又有員工向市府投訴，「料鐵哥醬燒鐵板」總公司都無人接聽電話；前往大墩分店，發現店家正在營業，且門外高掛招募帆布，但面對記者，員工態度相當低調，都不願受訪，實情到底如何，有待總公司出面說明。