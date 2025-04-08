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桃園騎士等紅燈突倒地抽搐+無意識　路人、員警及時救援

▲桃園市陳姓騎士昨晚騎車經過桃園區中正路、慈祥街口處停等紅燈時，突然倒臥地上，路過騎士與巡邏警幫忙扶至路旁查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陳姓騎士昨晚騎車經過桃園區中正路、慈祥街口處停等紅燈時，突然倒地，路過騎士與巡邏警幫忙扶至路旁查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓騎士昨（7）日晚間騎車經過桃園區中正路、慈祥街口處停等紅燈時，突然連人帶車倒臥地上，路人與正好經過巡邏員警發現，趕緊扶至路旁檢視，因陳姓騎士不斷抽搐且無意識，警員與路人警方通報119消防救護人員到場檢視後幸無明顯外傷，騎士清醒後婉拒就醫堅持離去，員警則勸告應找時間到醫院做檢查。

桃園警分局埔子派出所員警古佳岷、何柏勳昨晚7時30分巡邏時，行經桃園區中正路、慈祥街口等紅燈時，發現年約20歲陳姓騎士突然倒地，還出現抽搐且無意識狀況，員警及熱心路人立即將陳姓騎士扶至路旁休息，並打電話給119救護人員到場協助。

▲桃園市119救護人員檢視倒地陳姓騎士狀況，確認並無大礙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市119救護人員檢視倒地陳姓騎士狀況，確認並無大礙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

救護人員到場時，原本無意識的陳姓騎士漸漸恢復意識，經救護人員檢視並無外傷，陳姓騎士自述並無癲癇等病史，自己也是首次出現抽搐症況，精神雖萎靡，但經過休息後已大致良好，救護人員檢查後，陳姓騎士身體狀況並無大礙，陳姓騎士起身後婉拒就醫，堅持要騎車離去，也感謝警消人員協助，員警則勸告盡速就醫檢查，以避免再度發生類似狀況。

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