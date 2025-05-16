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中正大學研究發現女性運動後吃巧克力「心血管壓力大幅降低」

▲▼ 中正大學研究：本土85%黑巧克力有助調節女性運動後心血管功能 。（圖／中正大學提供）

▲▼ 中正大學研究：本土85%黑巧克力有助調節女性運動後心血管功能 。（圖／中正大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

巧克力常被認為有助於舒緩女性生理期不適，但其實際效益仍存在討論空間。中正大學運動競技學系何承訓教授主持的最新研究發現，在生理期間適量攝取本土85%高純度黑巧克力，能顯著減緩女性在高強度運動後的心血管壓力。該研究成果已刊登於國際運動醫學期刊《Sports Medicine–Open》。

▲▼ 中正大學研究：本土85%黑巧克力有助調節女性運動後心血管功能 。（圖／中正大學提供）

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▲▼ 中正大學研究：本土85%黑巧克力有助調節女性運動後心血管功能 。（圖／中正大學提供）

研究指出，雖然阻力訓練有助於肌力增強與代謝調節，但運動過程也會引發血壓上升、血管彈性降低等短暫性心血管壓力反應，尤其在雌激素較低的濾泡期，女性的血管調節能力會受到更大挑戰。

▲▼ 中正大學研究：本土85%黑巧克力有助調節女性運動後心血管功能 。（圖／中正大學提供）

▲研究生與受試者測量畫面 。（圖／中正大學提供）

何教授招募31位健康的年輕女性，以隨機交叉設計，於不同生理週期階段進行高強度阻力訓練，並於運動前攝取不同種類的巧克力。研究結果發現，受試者在補充85%黑巧克力後，其收縮壓、指趾脈波傳遞速度與周邊動脈彈性指數均有顯著下降，同時血液中的一氧化氮濃度顯著上升，顯示血管擴張功能得以改善，進而緩解運動所造成的心血管壓力，這種效果在濾泡期尤為突出。

▲▼ 中正大學研究：本土85%黑巧克力有助調節女性運動後心血管功能 。（圖／中正大學提供）

▲教練與受試者阻力訓練實驗 。（圖／中正大學提供）

本次實驗所使用的85%黑巧克力由屏東「御巧可可巧克力坊」提供，每百克總可可黃烷醇含量高達4370毫克，亦含有659.5毫克兒茶素與376.7毫克表兒茶素。這些成分已被多項國際研究證實有助於促進血管健康，其中本土黑巧克力的可可黃烷醇含量遠高於市售常見的國際品牌，約高出3至5倍。

▲▼ 中正大學研究：本土85%黑巧克力有助調節女性運動後心血管功能 。（圖／中正大學提供）

▲此為屏東「御巧可可巧克力坊」種植之可可樹 。（圖／中正大學提供）

何承訓教授表示：「台灣本土黑巧克力風味獨特，這項研究不僅驗證了台灣黑巧克力對女性心血管調節的生理效益，更肯定了在地可可農業的潛力。未來我們希望藉由研究與農業合作，讓台灣特色農產品進一步打入國際健康食品市場。」

相關論文資訊可以參考以下連結，本次論文題目為The Cardiovascular Benefits of Dark Chocolate Supplementation before High-Intensity Resistance Exercise in the Early Follicular and Mid-Luteal Phases of the Menstrual Cycle

 
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