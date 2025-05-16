國光客運桃機自撞9台人、22外籍旅客受傷　業者曝可能原因　

記者黃翊婷／綜合報導

國光客運1819路線今日（16日）凌晨2時許在桃園機場發生自撞事故，造成31人受傷，其中包含9名本國籍人士、22名外籍旅客，所幸傷者被分別送往5間醫療院所救治之後，均無大礙。據了解，本次事故原因可能是轉彎角度沒抓好，駕駛經檢測並無酒駕；機場公司表示，當下已要求國光客運協助處理旅客慰問及後續關懷機制。

▲事故車輛車頭毀損。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

有民眾在臉書「爆料公社」發文表示，16日凌晨2時許一輛國光客運1819路線載滿乘客從桃園機場出發，要前往台北車站，結果剛發車就因為不明原因發生車禍，造成多人受傷，其中包含外籍乘客，傷者被多輛救護車轉送至醫院，「希望大家都能平安」。

據機場公司統計，傷者包含駕駛在內共有31人，其中有9人為本國籍人士，另外22人為外籍人士，包含韓國11人、日本4人、緬甸4人、法國2人、馬來西亞1人。機場公司強調，事故發生當下已成立緊急應變中心，並要求國光客運對傷者進行慰問及後續關懷機制，同時通報外交部領事事務局機場辦事處協助安置旅客。

根據《自由時報》報導，國光客運表示，本次事故疑似是轉彎角度沒抓好，導致車輛擦撞路牆，事故車輛車籍正常、駕駛沒有酒駕，詳細原因仍有待進一步調查釐清。