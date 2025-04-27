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社會 社會焦點 保障人權

養狗被鄰居投訴有異味　女飼主竟「餵老鼠藥」毒殺狗

記者黃翊婷／綜合報導

女飼主小美（化名）因飼養的2隻馬爾濟斯犬被鄰居投訴有異味，竟在動保處人員上門稽查前，餵狗狗吃有毒的老鼠藥，導致其中1隻狗狗死亡。高雄地院法官日前審理此案，並依故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，判處小美拘役40日，併科罰金20萬元。

▲馬爾濟斯。（圖／達志影像／美聯社，非本文當事寵物）

▲小美為了躲避動保處人員稽查，竟毒殺自己飼養的寵物狗。（示意圖／達志影像／美聯社，非本案中提及的寵物狗。）

判決書中記載，小美因為飼養的2隻馬爾濟斯犬被鄰居投訴有異味，2023年9月她在住家樓梯間，用有毒的老鼠藥物餵食狗狗；大約13個小時之後，動保處人員上門稽查，卻發現狗狗被留置在樓梯間，地面還有殘留的不明粉末和老鼠藥包裝盒。

動保處人員見狀立刻將狗狗送往動物醫院接受治療，無奈其中1隻狗狗仍因皮下區域及臟器多發局部性至瀰漫性之充出血病灶而死。相關單位經解剖檢查，在狗狗的胃內容物及肝臟組織驗出農藥百滅寧（Permethrin）、殺鼠劑撲滅鼠（Bromadiolone）的成分。

小美到案之後，坦承餵寵物狗吃老鼠藥。高雄地院法官認為，飼養寵物本應善盡照護義務、提供安全乾淨的環境，小美只是因為寵物狗被鄰居投訴有異味，就餵狗狗吃老鼠藥，導致其中1隻狗狗死亡，行為確實不應該，考量到她的犯後態度、過去無前科等因素，最終依故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，判處她拘役40日，併科罰金20萬元，前者得易科罰金4萬元，後者得易服勞役200日，全案仍可上訴。

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