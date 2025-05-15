莫迪下令精準打擊反擊巴基斯坦　印度國產防空系統「阿卡什」零失誤掀國際關注

▲印度國產防空系統精準反制巴基斯坦掀國際關注。（圖／翻攝社群平台X 莫迪、印度陸軍，下同）

記者陳弘修／台北報導

印巴武裝衝突的進展依舊受到關注！綜合外電報導，印度的防空系統阿卡什（Akash）近期在實戰中展現100%攔截率，不僅成功擊落來襲的無人機，且精準摧毀多處巴基斯坦境內目標，震撼國際軍事觀察界。熟悉印度當局的國際政治人士也表示，這場印巴新一輪衝突也意外讓巴基斯坦進口的HQ-9與HQ-16防空系統全面失靈，引發外界質疑實戰效能。

印度與巴基斯坦因喀什米爾地區恐攻事件爆發衝突，印度總理莫迪誓言報復，在5月6日發動代動「Sindoor」的軍事行動，下令對巴基斯坦與巴控克什米爾地區恐怖份子營地進行遠中程轟炸，過程中，印度空軍也分別使用SCALP巡弋飛彈與HAMMER導引炸彈，進行精準打擊。

雖然雙方在10日下午達成停火協議，緊張情勢暫時踩下剎車，但莫迪仍警告對方，這只是「暫停軍事行動」，絕非永久停火，未來若再遭攻擊，印度將依自己的方式進行報復反擊。

▲印度總理莫迪。

熟悉印度政府人士表示，巴基斯坦自5月9日起發射多架由土耳其提供的Yiha-III無人機，試圖針對印度邊境及平民區發動報復攻勢。儘管印度在2023年土耳其大地震時曾提供大規模人道援助，土國總統艾爾段此次卻選擇軍事介入，除提供無人機外，甚至派遣飛行員協助操作。

對此，印度在反擊上也不甘示弱，首度啟用國產阿卡什（Akash）防空系統，聯同S-400、Barak-8、SPYDER與SAMAR等導彈，組成多層防空網，在短短48小時內成功攔截所有入侵無人機與滯空彈藥，達成零損失、零落彈的驚人成果。

有軍事分析人士認為，「阿卡什」為印度國防研究暨發展組織（DRDO）研製，國產化率96%，可攔截戰機、巡弋飛彈、無人機等多型空中目標，可謂是印度「自立自強」國防戰略的代表性成果。在此次印巴衝突中，印度除了防守成功，空軍方面亦在5月10日對巴基斯坦空軍八處基地展開空襲，據稱全數命中。相較之下，巴基斯坦部署的HQ-9與HQ-16防空系統屢遭突破，未能成功攔截任何來襲飛彈。

軍事分析人士表示，巴基斯坦擁有的HQ-9為仿俄S-300系列所開發的中遠程防空飛彈，HQ-16則類似俄羅斯Buk-M2，過去廣泛出口至中東與中亞國家，包括巴基斯坦、埃及、摩洛哥等。在印度發動的「Sindoor」行動中，巴基斯坦部署於錫亞爾科特與拉合爾的HQ-9系統遭直接摧毀，高空防空網形同癱瘓，甚至還傳出HQ-16誤擊自家幻象V戰機事件，顯示系統在敵我識別（IFF）上仍有重大缺陷。

該人士也提醒，從此次印巴對戰中的防空武器來看，巴基斯坦的防空系統暴露出缺乏整合性、實戰驗證與應變能力的問題，在與俄製或西方系統競爭下顯得力有未逮，而印度在此役中除了鞏固邊境防衛，某種程度也藉著戰場實績推升國產武器信譽，未來在實質軍事與外交壓力攻防的能力，不容小覷。