大學長國道爆胎「輪胎皮炸裂噴散」驚險瞬間曝　後方車主嚇壞

記者賴文萱／高雄報導

國道10號西向11.3公里處昨（14）日傍晚發生一起驚悚事故，一輛砂石車在半路上突然右前輪胎炸裂爆胎，輪胎皮瞬間噴散四處，還揚起大量塵土，後方車主在網路曝光行車記錄器影像直呼「還好不是在我門旁邊，不然後果不敢想像」。對此，國道警方表示，將調閱監視器追查，並通知車主到案說明依規定舉發。

▲國10砂石車半路爆胎「輪胎皮噴散」，嚇壞後方車主。（圖／翻攝自Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台 ）

YouTube頻道「WoWtchout」近日分享一段行車紀錄器影片，只見一輛砂石車行駛在國道時，右前輪胎突然爆胎，輪胎皮炸裂後四散，還揚起大量塵土，所幸該砂石車爆胎後趕緊向右停靠在護欄旁邊，未釀追撞。

在砂石車後方車主將行車記錄器曝光後，驚險直呼「還好不是在我門旁邊，不然後果不敢想像…」。網友看見影片後，紛紛留言表示，「學長又又又調皮了」、「還好車有控制住」、「大車輪胎那麼容易炸嗎？？政府有管這塊嗎？」

▲▼國10砂石車半路爆胎「輪胎皮噴散」，驚險瞬間曝。（圖／翻攝自Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台 ）

對此，國道警方表示，經審視該影片時間顯示為5月14日17時08分，地點以周遭標的物研判為國道10號西向11.3公里處（燕巢至仁武路段），但爆胎車輛號牌因影像模糊無法辨識。

警方表示，目前尚未接獲民眾檢舉或報案，後續將調閱該路段CCTV及路口監視器影像進行追查，並通知車主到案說明，待查證後依規定舉發。

該案車輛有違反道路交通管理處罰條例第30-1條第1項規定：「汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人新台幣一千元以上六千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行」。