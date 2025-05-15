3900萬準時入帳了！神秘年輕潮男得標RM粉鑽錶　將全程錄影領回

▲台中地檢署與行政執行署台中分署昨日進行大宗詐團贓物法拍，一支RM粉鑽錶由一名年輕男以3900萬得標。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中地檢署昨日舉辦偵破台美跨境詐欺洗錢案，隨後進行法拍，當中最受矚目的Richard Mille粉鑽錶由一名神秘的年輕潮男以3900萬標下，立即引起眾人目光。據了解，年輕男已經將3900萬匯入指定帳戶，行政執行署已經收到，依流程，由分署會計對帳確認後，再由分署人員陪同得標人到地檢領回，整個過程將由分署人員全程錄影，保障雙方，該筆3900萬也是動產部分有史以來最高拍賣價額。

台中地檢署昨召開台美跨境詐欺洗錢案記者會，會後進行該詐團不法所得物拍賣，其中一支RM精品粉鑽錶最受矚目，拍賣第一口價就1000萬起跳，後續有一名中年男子與一名年輕潮男比拚，由年輕潮男喊出3900萬高價得標，立刻引起眾人掌聲，記者一擁而上詢問男子用途，他原先不肯透露，僅說謝謝，後來默默說，自己是要自用，不肯透露平時工作。

本案源自台中地檢署偵破該案首腦廖女與共犯黃男，當時美方發現我國有民眾在美國開設人頭公司帳戶，並與檢方合作，發現廖女是本案詐團首腦，要求在美肖姓、孫姓成員，向3名被害人施以感情詐騙，也就是在美國俗稱的「殺豬盤」pig butchering scam或是「浪漫騙局」romance scam，不法所得高達532萬美金（約台幣1億7052萬元）。

▲據了解，3900萬今日已經入帳。（圖／記者許權毅攝）



今年1月，先趁廖女返台過農曆年節時，在機場將人拘提到案，並且訊後聲押禁見，在廖女身上查扣涉案不法所得（本案RM粉鑽錶等），另有4顆比特幣等加密貨幣等贓證物，生活過得豪奢，最終仍落得全遭扣押法拍，昨日法拍吸引百人參加。

執行署台中分署統計，昨日總共37項法拍標的，合計標得8993萬7千元，是史上最高一次，將用於賠償本案被害人。

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