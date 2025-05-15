快訊／假花美男火烤水燙虐死5貓！檢破天荒求刑9年　判決結果揭曉

▲被指為虐貓慣犯的趙育慶，本人與網路自拍照的「花美男形象」落差相當大。（合成圖／記者黃哲民攝、翻攝自臉書）

記者黃哲民／台北報導

北市假花美男趙育慶被控2023年以火烤、水燙虐死5貓，涉犯《動物保護法》、目前在押，他辯稱點火驅蟻誤傷貓、幫貓洗澡沒調好水溫不慎燙傷，但無法抵賴驗屍報告與法官追問「這些貓跟你有仇是不是？」趙改口認罪求交保但3度籌不到錢，檢方將趙所涉法定最重2年以下徒刑之罪，破天荒1罪1罰、5罪合併求刑9年2月以上，趙驚得求饒「從輕發落」，台北地院今（15日）判決，動保法5罪的其中3罪各1年10月，1罪1年9月，1罪1年10月。因另涉毒品罪一審判刑10月上訴二審中，故本件動保法不定應執行刑，待日後定讞，檢方另行聲請。可上訴。

現年27歲趙男有毒品、性侵等前科，常結交未成年女友陪他吸毒、動輒家暴，前年（2023年）間，趙男和當時的莊姓女友多次領養貓隻，帶回在北市同居處當成出氣筒，除了毆打、拉扯或故意不餵食，更朝貓潑熱水、噴油性殺蟲劑再點火凌虐取樂。

莊女同年12月報警指稱遭趙男限制行動，獲救後供出趙男虐貓惡行，警方會同台北市動物保護處，在趙、莊2人租屋處附近，找到5具貓屍送專業單位解剖鑑定，確認各有大面積燒燙傷、生前久未進食等受虐導致傷重死亡情形。

台北地檢署去年（2024年）9月依《動保法》起訴趙男與莊女。法官審理時，預先函詢得知，2023年10月之後，雙北地區動物之家都知道「大名鼎鼎的趙育慶」、一概拒絕他領養貓隻，若代為出面的人頭填寫第二聯絡人為趙男，也通通不准。

趙男起初不認罪，但無法抵賴相關證據與法官連番追問，改口辯稱點火驅趕住處螞蟻、不小心燒到1隻貓，另因養貓經驗不夠，替其他的貓洗澡沒調好水溫，導致燙傷。

法官指5具貓屍被鑑定都有燒燙傷、瘀傷，代表生前都遭毆打，且肚子裡面都沒食物、顯示被餓很久，問趙「這些貓跟你有仇是不是？你幹嘛要虐待牠們？」趙男堅稱絕非故意虐待，「我們有傷害到貓咪，這個我承認」、「不是我故意不餵牠們，是貓受傷吃不下去」。

法官高分貝質疑趙男「你還要說照顧貓咪沒經驗喔！你民國112年就領養貓咪了！」並指同案共犯莊女證稱趙「就是要弄死貓」，包括用最熱的滾水燙貓，用蓮蓬頭敲貓頭，用油性殺蟲劑噴貓點火燒，還踹貓、扯尾等，「貓在哀號，趙就在旁邊笑」。

▲被指為虐貓慣犯的趙育慶，涉火烤水燙虐死5貓。（資料照／記者黃哲民攝）

趙男淡然表示「我都承認」，但否認脅迫莊女幫他領養貓、也沒威脅莊女「想被弄死是不是」，反稱有些貓是莊女自己喜歡而去領養。對於另有3名女子領養貓隻時，把他填為第二聯絡人，趙全盤撇清，表示跟他無關。

法官氣得批趙「你這個人就是...，只想求輕判、不是真認錯」、「我審你5件案子，還不知道你是怎樣的人嗎」，法官更說趙另涉虐死前女友養的5隻蜜袋鼯，證據超充足卻不起訴，「乾脆我來幫檢察官重新調查」，或把趙的前女友們找來作證，「讓她們暢所欲言，比照死刑辯論，慎重量刑！」

檢方表示趙男專挑弱小動物殘忍慢性虐殺、難以想像這些貓生前遭遇多大痛苦，更代表趙有暴力傾向，且毫無悔意，建請一罪一罰、5罪各判刑1年10月，合併應執行9年2月以上徒刑，彰顯司法重視與保護動物生命。

趙男終於不淡定，結巴請求只論處1罪，他「一時迷失而觸法」、已學到教訓，希望從輕發落，願做各種社會公益服務、努力彌補。

法官要趙男「不要啦！人家會怕！你趙育慶有名聲的啦，不太適合，若真認錯，要誠心懺悔，別想著去做社會服務，社會也不一定能接受」。

趙男本案至今在押原因，是他被起訴後收到傳票沒出庭也沒請假，拖了2個月才現身，法官認為趙男涉犯他案曾被通緝，有防逃必要，命他提出15萬元保證金，趙男沒錢，因此被羈押。

趙男出庭自認僅犯法定最重2年以下徒刑輕罪，數度催法官准他交保，法官怒稱依法雖須准許、「但我的心在淌血」，法官強調自己雖非動保人士、更對狗貓的毛過敏，但趙男虐貓犯行「真的太誇張」、「太恐怖了！你這個人太恐怖了！」

不過法官仍依法3度准趙男交保各18萬元、23萬元與18萬元，趙都籌不到錢，當庭想跟法官殺價，法官怒了，大聲表明：「不可能！不！可！能！」