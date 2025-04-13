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宜蘭警心情差狠踹派出所黑狗害尾椎骨裂！被送辦+罰1萬5千元

▲▼五結分駐所乖巧可愛「黑皮」。（圖／民眾提供，下同）

▲五結分駐所乖巧可愛「黑皮」。（圖／民眾提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭發生值班員警因心情不佳，狠踹派出所內狗兒事件。乖巧可愛、深受員警喜愛的宜蘭五結分駐所黑犬「黑皮」，被一名心情不佳的值班員警狠踹尾部，造成「黑皮」尾椎錯位骨裂。經調查後，羅東警分局大義滅親，將員警送辦，而縣府也依違反《動物保護法》開罰1萬5000元，要求上3小時動保講習。而「黑皮」送醫後，傷口痊癒，但個性變得畏懼怕人。

▲▼五結分駐所乖巧可愛「黑皮」。（圖／民眾提供，下同）

五結分駐所所長郁元杰表示，「黑皮」是一隻黑到發亮的台灣土狗，剛送來時才4、5個月大，經過兩年的相處，每天見員警都會開心搖尾巴。「黑皮」由員警們輪流餵食、洗澡，還幫牠裝飾領巾或頸圈，模樣十分可愛。而「黑皮」看到穿警察制服的人不會叫，但見到陌生人就會狂吠示警。

據了解，2月26日凌晨1時許，「黑皮」遭當時值班的李姓男員警狠踹，「黑皮」因疼痛及害怕躲到角落，，李姓員警仍繼續踹牠發洩情緒，造成「黑皮」尾椎錯位及骨盤骨上緣右側裂傷。後來其他同事發現黑皮縮在角落，尾巴下垂，情況不對勁，後經調閱監視器發現是李姓員警所為。

羅東警分局調查後，李姓員警坦承因心情不好才踢黑皮，但他平時不會踢狗。李姓員警被依違反動保法送辦，而縣府裁罰1萬5000元，並要求上課講習3小時。

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