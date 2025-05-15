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每道都是主菜　隱藏在桃園鄉間的藝術料理餐廳讓味蕾「Ba Nai」

▲隱藏在桃園鄉間的藝術料理餐廳讓味蕾「Ba Nai」

▲李柏坊強力推薦「Ba Nai」主廚阿成料理長(右)的稻香西施牛肋功夫菜。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「Ba Nai」的每道都是主菜、都是功夫菜，更是美食和藝術的結合。熱愛藝術和美學的桃園市議員李柏坊說，隱藏在大溪區僻靜鄉間的「Ba Nai 品味藝術料理餐廳」，綠意盎然的用餐環境，和主廚阿成料理長一道道用心烹調的美味料理，總是帶給用餐者驚艷和驚喜。

李柏坊是大溪區市議員，熱愛攝影和唱歌，為民服務主動積極，受到地方肯定。他說：「Ba Nai」的阿成料理長曾是台北知名餐廳大主廚，從事餐飲已有30年，和妻子董小姐兩人，認為美食是文化，也是藝術，享用藝術料理的同時，會製造快樂的細胞。

▲隱藏在桃園鄉間的藝術料理餐廳讓味蕾「Ba Nai」

▲「Ba Nai」綠意盎然的用餐環境。（圖／記者楊淑媛攝）

對於知名大廚來到大溪開了這間「Ba Nai 品味藝術料理餐廳」，挺過疫情相當不容易，因此基於愛屋及烏、惜才惜情，李柏坊認為身為地方民代，只要是各行各業中敬業的達人或職人，他樂於廣為分享給大家。

為何餐廳名稱叫「Ba Nai」？李柏坊說，因為料理長阿成是原住民阿美族人，而「Ba Nai」之意即是阿美族語的「豐收」，希望享用「Ba Nai」的藝術料理料理，能讓味蕾和精神都豐收、美好。

▲隱藏在桃園鄉間的藝術料理餐廳讓味蕾「Ba Nai」

▲「Ba Nai」每道菜被饕客認為都是主菜。（圖／記者楊淑媛攝）

「Ba Nai」料理長阿成說，從事餐飲多年，他擅長江浙、廣東菜和川菜的料理，堅持食材新鮮。如「清蒸龍膽石斑」，不僅Q彈有勁的肉質好吃到不行，厚實的魚皮還更誇張的彈牙，讓饕客體會到原來龍膽石斑的肉質是這樣的美味！還有「上海藜麥菜飯」是BaNai的招牌料理，蔬菜本身的香氣，加上藜麥的營養，吃起來輕爽不油。

▲隱藏在桃園鄉間的藝術料理餐廳讓味蕾「Ba Nai」

▲進入餐廳的立體彩繪外牆。（圖／記者楊淑媛攝）

「Ba Nai」受到饕客大力按讚的一道「稻香西施牛肋」是兩岸知名的功夫菜，食材選自台塑新鮮牛小排，鬆開稻草繩後，稻香四溢瀰漫，因滷煮的非常軟嫩，牛肉滑嫩飽含湯汁入口即化，如同西施吹彈可破的皮膚，是饕客喜愛的料理之一。李柏坊說：「Ba Nai」的藝術料理，其豐盛度不亞大飯店宴席，來這裡享受美食，是和親友最好連結的所在。

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