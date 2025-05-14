男獨攀小百岳鳳凰山迷途6小時　警消克服惡劣天候路況救回

▲6旬男子獨攀小百岳溪頭鳳凰山迷航6小時，警消成功救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

新竹市61歲男子於月前赴南投縣，自鹿谷鄉溪頭米堤飯店旁小路獨自輕裝攀登「小百岳」鳳凰山，至鳳凰山北嶺下切後，因山林路徑複雜且無清楚指標，不慎迷失方向，所幸經員警與消防人員合力搜尋，終於在夜幕低垂前平安尋獲。

竹山警分局指出，溪頭派出所於4月20日下午接獲報案，得知該名男子當日中午12時僅攜帶簡便裝備與少量飲用水，即上山挑戰鳳凰山，然山區氣候多變，午後濃霧瀰漫且地面濕滑，男子驚覺迷失方向，於是報案求救，表示僅模糊記得曾經看見「崩坎頭」路牌。

溪頭派出所警員施志隆與鹿谷消防分隊兩名隊員隨即攜帶裝備進山、展開搜救，並叮囑男子原地待援，避免二次迷失；因山區地形陡峭，且午後剛降下陣雨、道路濕滑，搜救人員數度在崎嶇山徑中滑倒，歷經艱辛後終於找到「往崩坎頭」方向的殘破路標，但由於年久失修僅剩「往崩」二字，辨識困難。

所幸在該處手機稍有訊號，搜救人員成功與受困男子取得聯繫，並以吹哨及高聲呼喊方式引導、使用GPS定位裝置及GOOGLE離線地圖，最終於太陽下山前成功尋獲該男；男子獲救時體力略顯不支、聲音沙啞並稍有失溫狀況，警員立即提供自備的飲用水、乾糧，讓他解渴、補充體力，並由消防人員與員警護送、安全下山，結束這場驚魂記。

獲救男子表示，平時有在挑戰小百岳，但這次攀登鳳凰山摔倒幾次，且天色漸暗又迷失方向，不得已只好打電話求救，感謝3名警消幫忙；竹山分局長許軒鳴呼籲民眾，山區氣候變化劇烈且地形複雜，切勿獨自入山，務必結伴而行並事先規劃路線、攜帶足夠裝備與通訊器材，以防意外發生。