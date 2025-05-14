　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男獨攀小百岳鳳凰山迷途6小時　警消克服惡劣天候路況救回

▲6旬男子獨攀小百岳溪頭鳳凰山迷航6小時，警消成功救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲6旬男子獨攀小百岳溪頭鳳凰山迷航6小時，警消成功救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

新竹市61歲男子於月前赴南投縣，自鹿谷鄉溪頭米堤飯店旁小路獨自輕裝攀登「小百岳」鳳凰山，至鳳凰山北嶺下切後，因山林路徑複雜且無清楚指標，不慎迷失方向，所幸經員警與消防人員合力搜尋，終於在夜幕低垂前平安尋獲。

竹山警分局指出，溪頭派出所於4月20日下午接獲報案，得知該名男子當日中午12時僅攜帶簡便裝備與少量飲用水，即上山挑戰鳳凰山，然山區氣候多變，午後濃霧瀰漫且地面濕滑，男子驚覺迷失方向，於是報案求救，表示僅模糊記得曾經看見「崩坎頭」路牌。

▲6旬男子獨攀小百岳溪頭鳳凰山迷航6小時，警消成功救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲6旬男子獨攀小百岳溪頭鳳凰山迷航6小時，警消成功救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

溪頭派出所警員施志隆與鹿谷消防分隊兩名隊員隨即攜帶裝備進山、展開搜救，並叮囑男子原地待援，避免二次迷失；因山區地形陡峭，且午後剛降下陣雨、道路濕滑，搜救人員數度在崎嶇山徑中滑倒，歷經艱辛後終於找到「往崩坎頭」方向的殘破路標，但由於年久失修僅剩「往崩」二字，辨識困難。

▲6旬男子獨攀小百岳溪頭鳳凰山迷航6小時，警消成功救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲6旬男子獨攀小百岳溪頭鳳凰山迷航6小時，警消成功救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

所幸在該處手機稍有訊號，搜救人員成功與受困男子取得聯繫，並以吹哨及高聲呼喊方式引導、使用GPS定位裝置及GOOGLE離線地圖，最終於太陽下山前成功尋獲該男；男子獲救時體力略顯不支、聲音沙啞並稍有失溫狀況，警員立即提供自備的飲用水、乾糧，讓他解渴、補充體力，並由消防人員與員警護送、安全下山，結束這場驚魂記。

獲救男子表示，平時有在挑戰小百岳，但這次攀登鳳凰山摔倒幾次，且天色漸暗又迷失方向，不得已只好打電話求救，感謝3名警消幫忙；竹山分局長許軒鳴呼籲民眾，山區氣候變化劇烈且地形複雜，切勿獨自入山，務必結伴而行並事先規劃路線、攜帶足夠裝備與通訊器材，以防意外發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 7462 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／阿虎涉閃兵被移送！28萬元交保
快訊／中市大廈下班時間火警！父子伸頭窗外求援
閃兵案都在北榮複檢　院方回應了
快訊／ETF今年第4檔下市！　6／18終止買賣
0050確認1拆4！ 　6／18後可便宜買
考題驚現精液豆漿！金門績優師被撤換
徐少東傳出現在嘉義布袋　恐已偷渡出海
《瘋神》3班底都閃兵！香蕉狂被問PO照自清

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／阿虎涉閃兵被移送！檢方複訊後諭令28萬元交保

快訊／中市大廈下班時間火警！濃煙竄出　父子伸頭窗外求援

快訊／嘉義新港石化工廠火警　烈焰狂燒黑煙沖天！消防搶救中

考題驚現精液豆漿！金門績優師被撤換　校方今晚座談會補破網

快訊／新北大漢溪驚見女浮屍　橋下發現鞋包…警通知家屬認屍

男獨攀小百岳鳳凰山迷途6小時　警消克服惡劣天候路況救回

破窗大盜抓到了！橫行桃竹苗　涉犯5案還吸毒被收押　

快訊／陳大天3度鞠躬道歉！「對不起國人」點名家人：讓他們蒙羞

母遭繼父活活餓死！兒控蓄意害命奪財　法院：你不能告他

快訊／陳信維涉閃兵移送新北檢　「衣服包雙手」畫面曝

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

【考駕照】連同座椅180°躺平 太緊張啦XD

【新車毀了】拖板車未注意機械臂長度！轉彎瞬間正面砸對向車

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

【激情狂舞】寶可夢機台出貨6星密勒頓的喜悅，誰懂？

快訊／阿虎涉閃兵被移送！檢方複訊後諭令28萬元交保

快訊／中市大廈下班時間火警！濃煙竄出　父子伸頭窗外求援

快訊／嘉義新港石化工廠火警　烈焰狂燒黑煙沖天！消防搶救中

考題驚現精液豆漿！金門績優師被撤換　校方今晚座談會補破網

快訊／新北大漢溪驚見女浮屍　橋下發現鞋包…警通知家屬認屍

男獨攀小百岳鳳凰山迷途6小時　警消克服惡劣天候路況救回

破窗大盜抓到了！橫行桃竹苗　涉犯5案還吸毒被收押　

快訊／陳大天3度鞠躬道歉！「對不起國人」點名家人：讓他們蒙羞

母遭繼父活活餓死！兒控蓄意害命奪財　法院：你不能告他

快訊／陳信維涉閃兵移送新北檢　「衣服包雙手」畫面曝

青年微型創業夯！　桃園藍綠兩議員分享創業超慘歷史

快訊／阿虎涉閃兵被移送！檢方複訊後諭令28萬元交保

美式早午餐「貳樓」新竹店熄燈　月底搬到巨城購物中心

古林又請飲料！下一戰要打擊？餅總笑戴頭盔超土：他不會打啦

快訊／中市大廈下班時間火警！濃煙竄出　父子伸頭窗外求援

賴清德執政滿周年！民眾黨號召518上街　黃國昌：「退貨」賴清德

《小美人魚》海莉貝利遭家暴！　「抓頭撞方向盤」恐怖行徑曝光

張捷憶當兵認「浪費時間」　吐真實心聲：體會自由無價

關曉彤沒斷開鹿晗？　機場被目擊「左手無名指戴戒」掀網兩派論戰

吸毒吸到「脖子90度彎曲」15個月回不來　伊朗23歲男患垂頭症

【請支援搶票】泰國超商店員幫搶演唱會門票整個手忙腳亂XD

社會熱門新聞

獨／藝人閃兵案擴大！　《棒棒堂》李銓、陳大天被抓了

快訊／陳大天涉閃兵案！被逮畫面曝光

即／陳零九住處遭搜索！再帶回分局　他「雙手包衣服」現身

欠稅9年不繳！　1物被查扣他秒繳清

即／陳零九閃兵遭移送新北檢！　砸30多萬「假裝高血壓」

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

威廉涉閃兵　警台東機場拘提畫面曝

第二波「藝人閃兵」收網名單曝　大根疑在泰國

即／涉閃兵案「大根人在國外」！21:30將抵台

即／《棒棒堂》李銓認了！砸10萬扮「心血管疾病」閃兵

RM粉鑽錶標到3900萬！潮男：我要自己戴

快訊／上班快改道！　國1回堵10公里

金主讓大同「止虧為盈」　竟反被重判13年半入獄

快訊／陳零九涉閃兵「手機一度關機」！　警方板橋逮到人了

更多熱門

相關新聞

強化巷弄火場救援！南消推細水霧搶救水損降20倍皮卡車更靈活

強化巷弄火場救援！南消推細水霧搶救水損降20倍皮卡車更靈活

台南市為古都，巷弄狹小成為火場搶救一大挑戰，為避免大型消防車難以進入及減少灌救後造成的水損，台南市消防局第五救災救護大隊強化高壓細水霧設備搶救演練，13日於歸仁分隊實地操演，並將設備安裝於靈活度高的皮卡車，盼提升巷弄火災應變效能，守護民眾生命財產安全。

9旬翁深夜牽機車回10km外的家　內埔警及時救援

9旬翁深夜牽機車回10km外的家　內埔警及時救援

男深夜徒步返家雙腿癱軟　內埔警助返家

男深夜徒步返家雙腿癱軟　內埔警助返家

台中大肚圳溪水暴漲　13名印尼移工受困沙洲

台中大肚圳溪水暴漲　13名印尼移工受困沙洲

日遊客九份賞夜景失足　警消摸黑垂降急救援

日遊客九份賞夜景失足　警消摸黑垂降急救援

關鍵字：

小百岳溪頭鳳凰山獨攀迷路救援

讀者迴響

熱門新聞

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！

獨／藝人閃兵案擴大！　《棒棒堂》李銓、陳大天被抓了

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

快訊／陳大天涉閃兵案！被逮畫面曝光

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

即／陳零九住處遭搜索！再帶回分局　他「雙手包衣服」現身

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」

威廉「步入綠島警局到案」身影曝光！

許仁杰徹底切割謝京穎　咖啡店把妹聊到被趕

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨

好市多「孩子放電神物」超巨　會員買了：大家對我行注目禮

AV女優突多大片刺青片量恐銳減

目睹陳大天被逮…未婚妻受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

更多

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面