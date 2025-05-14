快訊／陳零九繳30萬保釋金沉默離開　律師幫擋問題否認躲藏

記者邱中岳、鄒鎮宇／新北報導

藝人陳零九涉嫌閃兵，稍早被移送新北地檢署複訊，以30萬元交保，交保金額是目前涉嫌閃兵的藝人當中最高的。陳零九離開新北地檢署時，一言不發，全都交由律師開口回答。

▲藝人陳零九。（圖／記者邱中岳攝，下同）



陳零九戴著鐵灰色帽子，身穿咖啡色短袖上衣、寬鬆長褲，低頭走出新北地檢署，面對記者的提問僅點頭示意。

面對是否躲藏於朋友家中，陳零九的律師直接否認，強調目前案情偵查中，所以不方便透露，而陳零九則眼睛直視前方，忽略周圍的媒體前進離開。