　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／陳零九繳30萬保釋金沉默離開　律師幫擋問題否認躲藏

記者邱中岳、鄒鎮宇／新北報導

藝人陳零九涉嫌閃兵，稍早被移送新北地檢署複訊，以30萬元交保，交保金額是目前涉嫌閃兵的藝人當中最高的。陳零九離開新北地檢署時，一言不發，全都交由律師開口回答。

▲▼快訊／陳零九繳30萬保釋金沉默離開　律師幫擋問題否認躲藏。（圖／記者邱中岳攝）

▲藝人陳零九。（圖／記者邱中岳攝，下同）

陳零九戴著鐵灰色帽子，身穿咖啡色短袖上衣、寬鬆長褲，低頭走出新北地檢署，面對記者的提問僅點頭示意。

面對是否躲藏於朋友家中，陳零九的律師直接否認，強調目前案情偵查中，所以不方便透露，而陳零九則眼睛直視前方，忽略周圍的媒體前進離開。

▲▼快訊／陳零九繳30萬保釋金沉默離開　律師幫擋問題否認躲藏。（圖／記者邱中岳攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 7462 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
閃兵事件一爆！全場讚2男神楷模「來台入伍、正紅時當2年兵」
快訊／陳零九繳30萬保釋金沉默離開　畫面曝光
調查藝人與中共合作 　陸委會：歐陽娜娜是「重要對象」
詐團免還錢也能減刑！最高法院「大開後門」　法務部震怒：火速修
快訊／陳向熙涉閃兵移送新北檢
快訊／陳零九、富公子涉閃兵交保！金額曝光「目前最高」
快訊／李銓涉閃兵15萬交保　步出新北檢一路沉默

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／陳零九繳30萬保釋金沉默離開　律師幫擋問題否認躲藏

詐團免還錢也能減刑！最高法院「大開後門」　法務部震怒：火速修法

快訊／陳向熙涉閃兵移送新北檢　步出刑大一路沉默走上車

快訊／陳零九、富公子涉閃兵交保！金額曝光「目前最高」

快訊／李銓涉閃兵15萬交保　步出新北檢一路沉默

快訊／台中大廈火警9樓待救父子脫困　母衝回家緊抱愛子畫面曝

快訊／綠島工作到一半被帶回　威廉涉閃兵抵達新北刑大

快訊／阿虎涉閃兵被移送！檢方複訊後諭令28萬元交保

快訊／中市大廈下班時間火警！濃煙竄出　父子伸頭窗外求援

快訊／嘉義新港石化工廠火警　烈焰狂燒黑煙沖天！消防搶救中

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

【考駕照】連同座椅180°躺平 太緊張啦XD

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

【新車毀了】拖板車未注意機械臂長度！轉彎瞬間正面砸對向車

【激情狂舞】寶可夢機台出貨6星密勒頓的喜悅，誰懂？

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

快訊／陳零九繳30萬保釋金沉默離開　律師幫擋問題否認躲藏

詐團免還錢也能減刑！最高法院「大開後門」　法務部震怒：火速修法

快訊／陳向熙涉閃兵移送新北檢　步出刑大一路沉默走上車

快訊／陳零九、富公子涉閃兵交保！金額曝光「目前最高」

快訊／李銓涉閃兵15萬交保　步出新北檢一路沉默

快訊／台中大廈火警9樓待救父子脫困　母衝回家緊抱愛子畫面曝

快訊／綠島工作到一半被帶回　威廉涉閃兵抵達新北刑大

快訊／阿虎涉閃兵被移送！檢方複訊後諭令28萬元交保

快訊／中市大廈下班時間火警！濃煙竄出　父子伸頭窗外求援

快訊／嘉義新港石化工廠火警　烈焰狂燒黑煙沖天！消防搶救中

嘉里大榮首季EPS0.43元　季內提撥的裁員等損失估Q2賺回

每8秒賣一瓶的奇蹟乳霜！補充、留住肌膚彈力超有感

熱到食慾不振？全家冷義大利麵、涼麵系列涼爽美味消暑氣　指定飲品組合餐現省10元

快訊／陳零九繳30萬保釋金沉默離開　律師幫擋問題否認躲藏

父親剛過世！朱軒洋《搜查瑠公圳》片場崩潰　導演爆料「他哭很慘」抱緊安慰

日本高顏值男團要來台灣了！　20個名額免費看...條件曝光

藝人配合中共「陸委會調查中」　邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！鹿茸消失斷面處整齊　山友見屍氣炸

調查藝人與中共合作 　陸委會：歐陽娜娜是「重要對象」

詐團免還錢也能減刑！最高法院「大開後門」　法務部震怒：火速修法

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

社會熱門新聞

獨／藝人閃兵案擴大！　《棒棒堂》李銓、陳大天被抓了

快訊／陳大天涉閃兵案！被逮畫面曝光

即／陳零九住處遭搜索！再帶回分局　他「雙手包衣服」現身

即／陳零九閃兵遭移送新北檢！　砸30多萬「假裝高血壓」

欠稅9年不繳！　1物被查扣他秒繳清

第二波「藝人閃兵」收網名單曝　大根疑在泰國

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

威廉涉閃兵　警台東機場拘提畫面曝

即／涉閃兵案「大根人在國外」！21:30將抵台

RM粉鑽錶標到3900萬！潮男：我要自己戴

即／《棒棒堂》李銓認了！砸10萬扮「心血管疾病」閃兵

即／陳大天3度鞠躬道歉！喊對不起國人

金主讓大同「止虧為盈」　竟反被重判13年半入獄

快訊／上班快改道！　國1回堵10公里

更多熱門

相關新聞

陳零九、富公子交保！金額曝光

陳零九、富公子交保！金額曝光

藝人陳零九、范姓役男涉嫌閃兵，稍早被移送新北地檢署複訊，檢方複訊後，諭令陳零九、范姓役男交保。陳零九的交保金額為30萬元，是目前所有涉嫌閃兵的藝人當中最高的。范男的交保金額則是15萬元。

前男團成員公開「花錢閃兵內幕」　喊話逃兵男星

前男團成員公開「花錢閃兵內幕」　喊話逃兵男星

即／李銓涉閃兵15萬交保　步出新北檢一路沉默

即／李銓涉閃兵15萬交保　步出新北檢一路沉默

即／綠島工作突被帶回　威廉涉閃兵抵新北刑大

即／綠島工作突被帶回　威廉涉閃兵抵新北刑大

阿虎涉閃兵被移送！28萬元交保

阿虎涉閃兵被移送！28萬元交保

關鍵字：

藝人陳零九閃兵新北檢察院

讀者迴響

熱門新聞

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！

獨／藝人閃兵案擴大！　《棒棒堂》李銓、陳大天被抓了

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明

快訊／陳大天涉閃兵案！被逮畫面曝光

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

即／陳零九住處遭搜索！再帶回分局　他「雙手包衣服」現身

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」

威廉「步入綠島警局到案」身影曝光！

許仁杰徹底切割謝京穎　咖啡店把妹聊到被趕

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨

好市多「孩子放電神物」超巨　會員買了：大家對我行注目禮

AV女優突多大片刺青片量恐銳減

目睹陳大天被逮…未婚妻受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

更多

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

【考駕照】連同座椅180°躺平 太緊張啦XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面