台灣最新「地表最強」M1A2T戰車　6月首度亮相實彈射擊！　

▲台灣對美採購的首批38輛M1A2T戰車，去年運抵台灣。（資料照／軍聞社提供）



記者陶本和／台北報導

台灣最新對美採購的11套海馬斯多管火箭系統（HIMARS），以及M1A2T戰車都在2024年底抵台。本周，海買斯多管火箭首次順利在屏東九鵬基地完成實彈射擊操演，而國防部長顧立雄14日受訪時透露，台灣新購接裝的M1A2T戰車，規劃今年6月份會進行相關的實彈射擊。

去年底，11套海馬斯多管火箭系統（HIMARS）抵台，首批陸軍戰術飛彈與海馬斯多管火箭系統，均由陸軍58砲指部接裝；此外，我國向美國採購的108輛M1A2T戰車，首批38輛也已抵台，分批載往新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練指揮部，並分發到六軍團的584裝甲旅與269機械化旅。

這個禮拜一（12日），58砲指部在屏東九鵬基地順利完成海馬斯多管火箭系統（HIMARS）的實彈射擊，顧立雄也親自到場視察坐鎮。對於後續M1A2T戰車的接裝，以及實彈射擊規劃方面，顧立雄14日受訪時說，會依照節點來進行後續的接裝，6月份時會進行相關的實彈射擊。

台灣現役擁有的戰車，得追溯到上個世紀80年代，陸軍主力戰車還是M24、M41的輕型戰車，1958年接到第一批美國援助的55輛M41，後來陸續接收數輛，但不可否認的是，這些都屬「老古董」戰車；一直到1984年，台美才達成協議，台美合製新型戰車，但美方仍不願給M1系列，而是M60系列。

不過，M60系列太過高大笨重，不適合台灣地形跟作戰需求使用，因此進行換裝，而成為台灣現有的CM-11勇虎戰車。

換言之，這次M1A2T的引進，無疑是讓台灣戰車能量，從1980年代終於正式踏進21世紀。台灣所接收的型號為M1A2T，性能與美軍升級的M1A2 SEPv3相近，不過有稍作調整，車身輕、防護力與裝備能力較低；不過，性能方面，搭載120公釐主砲，時速可達70公里，火力與機動性等面向，都比台灣現役戰車，不論是CM11勇虎或M60A3要優異甚多。

但同樣不可諱言的是，從2019年至今，尤其歷經了烏俄戰爭，現代戰爭型態在無人機的加入後，有了相當程度的改變，戰車的優勢如何展現，或如何運用，成為我軍部署、編裝調整與角色定位的新課題。

不過，M1A2T除了為台灣戰車戰力注入新血，在戰術運用上，如「反登陸作戰」中，部署於第五線。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，反登陸作戰火力部署，第一線是反艦飛彈，第二為雷霆2000火箭與M109自走砲、海馬斯多管火箭系統，第三為阿帕契攻擊直升機，第四為岸置拖式飛彈，第五則是M1A2T與地面部隊。

M1A2T戰車在陸軍的整體規劃上，自2024至2026年間，將分別接裝38輛、42輛與28輛，原則會留10輛在陸軍裝甲訓練指揮部，其餘則部署負責北部防務，特別是中樞防衛，無疑是陸軍269旅與陸軍584旅，其中584旅全數換裝，而269旅則有一個連換裝。該兩旅的部署重點，不外乎是桃園機場、台北港的守備任務。