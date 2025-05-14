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曾狂言「買下台積電！」　紫光前董事長趙偉國被判死緩

▲▼曾狂言「買下台積電」　紫光前董事長趙偉國被判死緩。（圖／翻攝新華社）

▲紫光前董事長趙偉國被判死緩。（圖／翻攝新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸紫光集團前董事長趙偉國2015年時曾狂言「買下台積電，合併聯發科」，但幾年後就捲入貪污案。法院14日宣判，趙偉國因貪污等罪被判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

紫光集團曾在半導體界風光一時，靠著國資背景與大量併購操作，快速擴張版圖，試圖打造大陸自主晶片產業鏈。紫光最風光的那幾年，趙偉國也成為兩岸科技圈炙手可熱的明星人物，他高調出席各大論壇，接受媒體採訪時更語出驚人，狂言要買下台積電、聯發科。

然而，紫光風光的背後，實則是龐大的財務槓桿所堆砌起來的，過度擴張很快導致紫光的資金鏈吃緊，再加上投資項目效益不彰、內部管理混亂，紫光的債務危機逐步浮現。

▼紫光最風光的那幾年，趙偉國就像是半導體界的明星。（圖／CFP）

▲紫光集團董事長趙偉國。（圖／CFP）

2020年，紫光爆出債務違約，資金鏈斷裂導致一連串債務無法如期償還，最終，紫光在2021年申請破產重整，正式跌下神壇。同時，趙偉國也於2022年7月因涉貪被帶走調查。

吉林省吉林市中級人民法院一審公開宣判，對趙偉國以貪污罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以為親友非法牟利罪判處有期徒刑五年，並處罰金人民幣一千萬元；以背信損害上市公司利益罪判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣二百萬元；決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

法院指出，2018年至2021年，趙偉國利用擔任紫光集團董事長的職務便利，與特定關係人李祿媛共謀，由李祿媛實際控制的公司低價購買原本應當由紫光集團購買的房產，獲取房產溢價利益，非法佔有國有資產價值人民幣4.7億元。

2014年至2021年，趙偉國利用擔任紫光集團董事長等職務便利，將本單位的盈利業務交由李祿媛等特定關係人經營，或者以明顯高於市場的價格向李祿媛經營管理的公司購買代建管理服務，造成國家直接經濟損失人民幣8.9億元。

▼紫光2021年申請破產重整，跌下神壇。（圖／CFP）

▲▼紫光,半導體。（圖／視覺中國）

2019年，趙偉國還指使其實際控制的上市公司董事，將公司項目以明顯低於市場的價格租賃給李祿媛實際經營的公司，致使上市公司遭受經濟損失人民幣4645萬餘元。

法院認為，趙偉國的行為構成貪污罪、為親友非法牟利罪和背信損害上市公司利益罪。趙偉國貪污數額特別巨大，並使國家利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑；為親友非法牟利致使國家利益遭受特別重大損失，背信損害上市公司利益致使上市公司遭受特別重大損失，亦應依法懲處，並與其所犯貪污罪並罰。

雖然趙偉國被判死刑，但法院指出，鑑於趙偉國到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚不掌握的部分為親友非法牟利犯罪和背信損害上市公司利益犯罪事實，背信損害上市公司利益罪具有自首情節，認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物已全部追繳到案，且有重大立功表現，對其所犯貪污罪判處死刑，可不立即執行；對其所犯為親友非法牟利罪和背信損害上市公司利益罪，可從輕處罰。

▲▼紫光,半導體。（圖／視覺中國）

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