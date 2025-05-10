澎湖花火節意外！臘腸狗搭船未繫繩落海9分鐘　撈起已口吐白沫亡

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

2025年澎湖國際海上花火節於5月5日正式揭開序幕，8日晚上遊客搭船出海觀賞煙火秀時驚傳意外，有遊客帶10歲多的母臘腸狗上船，因為沒有繫繩亂跑落海，雖緊急打撈上船但已身亡。澎湖縣農漁局秘書張宏安表示，攜帶寵物外出都務必採取適當的約束措施，像繫繩或裝籠等等，如果沒有因而導致寵物意外受傷或死亡的情形，依據動物保護法30條，將處15000元以上75000元以下的罰鍰。

▲澎湖花火節驚傳意外，臘腸狗落海撈起後已身亡。（圖／Chung Chiachia提供）

有遊客在Threads發文表示，9日晚上搭乘澎湖煙火船，一名飼主疏忽沒有幫狗狗繫繩不小心落海，飼主還說說：「我的狗會游泳，我的狗會游泳！」事發後鄰近的船還幫忙打燈借網子，不過打撈上船時狗狗已經死亡。

▲狗狗落海後附近的船幫忙打燈救援。（圖／Chung Chiachia提供）

船長指出，沒有親眼目睹狗狗是怎麼下去的，坐在他旁邊的人錄影把他放在網路上，知道的就是8點55分他通報狗狗掉下去，工作人員就拿頭燈跟手電筒照海面上，看狗狗在什麼位置，在這個當下飼主在大家的面前講說「我的狗會游泳」，然後船上沒有撈網，請隔壁的船把撈網送過來撈狗。

船長表示在9點04分的時候把狗撈起來，飼主自己去搶救那隻狗，但是他在撈那隻狗的過程中，狗狗已經是浮在水面沒有動靜的，他在搶救的時候狗有吐了兩三口白沫出來，但是沒有任何生命跡象，煙火結束第一時間送回來，讓他們趕快去看看可不可以救回這隻狗狗，那至於怎麼掉下去的，聽旁邊的人講說，飼主把那隻狗放在樓梯上面，那隻狗自己從樓梯跳到水裡面，當時是風平浪靜的情況下，船是一點搖動都沒有，而且煙火也還沒有開始，不可能是狗狗受到驚嚇，坐在船上的其他客人把過程錄下來，我們才知道這件事。

▲澎湖縣農漁局秘書張宏安說明，如果繫繩或裝籠導致寵物意外受傷或死亡的情形，將依據動物保護法30條開罰。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖縣農漁局秘書張宏安說明，有關近日發生民眾攜帶寵物登船出海從事觀光遊憩，因為沒有繫繩也沒有裝籠，導致寵物在船上奔跑不幸落海，經打撈時已經溺斃的案件，家畜疾病防治所已經針對本案，積極向船家了解調查當中，農漁局也呼籲，民眾攜帶寵物外出，不論是在陸地上行走或搭船，都務必採取適當的約束措施，像繫繩或裝籠等等，如果沒有這樣的措施，因而導致寵物意外受傷或死亡的情形，依據動物保護法30條，將處15000元以上75000元以下的罰鍰，請飼主切勿掉以輕心。

▲狗狗撈起時口吐白沫。（圖／Chung Chiachia提供）