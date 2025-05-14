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台男星狂逃兵！滿36歲就沒事？律師曝：「這歲數」才算安全下莊

陳零九、威廉等多名男星涉逃兵。（圖／翻攝自臉書／陳零九 Nine Chen、廖威廉）

▲陳零九、威廉等多名男星涉逃兵。（圖／翻攝自臉書／陳零九 Nine Chen、廖威廉）

圖文／CTWANT

33歲男星王大陸日前砸百萬向「閃兵集團」購買造假醫療證明，以躲避兵役，檢警擴大追查，檢警今（14）日兵分多路帶回多名藝人，包括38歲歌手陳零九（陳志豪）、棒棒堂（Lollipop）成員39歲威廉（廖亦崟）、37歲「小蝦」陳大天（陳道賢）等等。對此，就有不少人疑惑，超過36歲逃兵被逮還要不要服兵役？律師李思漢就說明，檢察機關可在逃兵者滿36歲年底後的20年內提起公訴，「得撐到56歲才算真正安全下莊」。

據了解，陳大天、34歲「超克7」李銓疑似花費20至30萬，請「閃兵集團」協助製造血壓異常的假病歷來逃過兵役，而24歲舞台劇演員黃博石也以30逾萬價格找上「閃兵集團」，透過造假手法驗出高血壓，復驗時因是配戴機器在外監測，只要再找實際有高血壓的人當槍手，就能取得免役資格。

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根據《三立新聞網》報導，律師李思漢表示，依照《兵役法》第3條，男性滿18歲的「隔年1月1日」開始就算是役男，直至36歲當年年底才會退役，這意味著，如果今年某天滿36歲，不管有沒有滿37歲，過了今年12月31日之後就不再算是役男。

李思漢指出，根據《妨害兵役治罪條例》第3條，逃兵最重可以被判5年以下有期徒刑，但這類案件通常事證明確，加上當事人多半會認罪，法院便會判「易科罰金」或「緩刑」，不需要真的去坐牢，「但要注意，如果還沒滿36歲，除了要負刑事責任，還是得去當兵；滿36歲以上的人，處罰完就結案，不用再入伍」。

李思漢說明，逃兵者若已過36歲，只要接受處罰即可，不需要再補兵役，如果還沒到36歲，不僅要被法律制裁，也得乖乖入伍。

李思漢強調，依《刑法》第80條，逃兵的追訴期是20年，而這20年是從逃兵狀態「結束」之後才開始算，也就是說，檢察機關可在逃兵者滿36歲年底後的20年內提起公訴，逃兵者必須撐到56歲，才算真正「安全下莊」，不需再擔心還會被檢察官起訴。

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