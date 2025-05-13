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三好國際酒店獲銀級環保旅館認證　雲林綠色旅遊再創里程碑

▲三好國際酒店獲環境部銀級環保旅館認證，縣長張麗善貼紅榜祝賀。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲三好國際酒店獲環境部銀級環保旅館認證，縣長張麗善貼紅榜祝賀。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

三好國際酒店獲環境部銀級環保旅館認證。縣長張麗善今（13）日前往張貼紅榜祝賀，恭喜三好酒店成功獲得認證，同時感謝三好酒店為環境永續貢獻心力，期許再上層樓邁向金級環保旅館，為雲林綠色旅遊增添重要助力。

縣長張麗善指出，環保標章認證取得須通過層層審查考核，包括企業環境管理、省水節能措施、污染防治設備、一次用產品減量與廢棄物減量、綠色採購等，都須審查通過符合，才可獲得環保標章。全國目前僅有44家旅館通過認證，很高興三好能夠通過審查，繼劍湖山飯店成為縣內第二家銀級環保旅館。

▲三好國際酒店獲環境部銀級環保旅館認證，縣長張麗善貼紅榜祝賀。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲三好國際酒店獲環境部銀級環保旅館認證。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善表示，三好酒店在董事長陳國周帶領團隊持續推動省水省電、淨零減碳措施，在污染防治、減少一次性備品浪費，選擇在地當令食材，降低碳足跡等等作為，都有卓越成效，獲得認證實至名歸。三好國際酒店董事長陳國周感謝縣府、環保局全力協助、輔導三好落實各項環境永續措施，酒店在推動觀光同時，也會落實企業ESG，持續努力，邁向金級標章認證。

雲林縣環保局長張喬維表示，縣府推動觀光成果卓著，縣長張麗善更秉持「綠色轉型、永續共榮」推動綠色旅遊。三好國際酒店與劍湖山飯店取得銀級環保標章旅館，正是與縣府推動的淨零綠生活政策相輔相成的最佳典範。環保局將持續推動減碳行動、鼓勵企業申請環保標章認證，帶動更多產業綠色轉型，促進綠色經濟及環境效益，透過企業共同善盡社會責任，共創服務業環保新商機。

▲三好國際酒店獲環境部銀級環保旅館認證，縣長張麗善貼紅榜祝賀。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣府推動觀光成果卓著，秉持「綠色轉型、永續共榮」推動綠色旅遊。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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