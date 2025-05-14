李多慧拒絕吃飯邀約　粉絲提「那妳請客」秒答應：ok我有錢

▲李多慧答應請粉絲吃飯。（圖／翻攝自YT／Morrisの啦啦隊樂園）



記者施怡妏／綜合報導

韓國啦啦隊女神李多慧不僅外型甜美，出色舞技與親民的個性，讓她擄獲大票粉絲的心，日前有粉絲邀約李多慧一起吃飯，但卻遭到拒絕，李多慧連續說了4次「不要」，還說自己有錢，沒想到粉絲反問「那妳請客」，李多慧居然說好，逗樂現場粉絲哈哈大笑。

YouTube頻道「Morrisの啦啦隊樂園」，標題寫道「第N次約多慧吃飯，說好囉下次一起吃飯妳請客，影片為證」。捕捉到剛下班的李多慧，邀約她一起吃晚餐，但李多慧立刻說不要，粉絲還說「我請客」，但李多慧笑回「我也有錢，不要」。

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沒想到下秒粉絲反問「那妳請客」，李多慧愣了一下說「好」，粉絲再詢問一次確認，李多慧點頭說「ok，我有錢，好」。

▲李多慧超寵粉。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

影片曝光，笑翻許多網友，「一開始叛逆，然後莫名其妙就上船了」、「多慧又被誆了」、「表情聲音超可愛的」、「好好笑，一直不要，最後達成協議居然是自己請客」、「見者有份，趕快說在哪裡請客，我們網路的大眾也要去」、「換個方式問她，她就不小心中計了」、「多慧跟球迷對話好可愛」。

人心美的她，之前在休假期間回韓國逛街，被一群台灣大學生認出，李多慧不僅大方接受合照，得知對方是到韓國畢業旅行的，還自掏腰包送護手霜，給學生們當作畢業禮物，溫暖舉動讓大批網友讚爆，直呼「這就是為什麼韓援一個又一個的來，但我對多慧卻如此忠心」、「超級親民然後還被送了畢業禮物，此生應該很難忘了」。