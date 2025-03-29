鍾文智落跑潛逃！免電子監控裁定書竟未公開　高院31日召開自律會

▲鍾文智炒作TDR賺取暴利遭重判30年5月，目前人棄保潛逃，下落不明。（圖／翻攝刑事局重要緊急查緝專案）

記者吳銘峯、劉人豪／台北報導

「連一鮑魚」前董事長鍾文智，炒作多檔存託憑證（Taiwan Depositary Receipt, TDR）賺取暴利，涉嫌證券交易價格罪、洗錢罪，重判30年5月定讞，鍾卻棄保潛逃遭通緝，而鍾曾一度有科技設備監控，高等法院裁定不用延長，民眾黨立委黃國昌日前在司法及法制委員會質詢時提到此事，批連裁定書都不敢上網公開後，該裁定書近日才公開於司法院裁判書查詢系統，高等法院指出，就鍾文智案裁定未公告及送達一事，已定於31日召開自律會討論。

鍾文智12日判刑確定後，北檢立即啟動防逃機制，對鍾文智祭出限制出境、出海等管制措施，並確認每周一、四、六要報到的鍾文智，10日（周一）還有定時到轄區派出所報到，但13日的報到時間，鍾文智卻沒有現身，檢察官拘提無著後立即發布通緝，依鍾文智被判超過10年的刑度，行刑權時效為40年，鍾文智將被通緝到2065年為止。

不過最高檢察署指出，本案於三審審理中，法院雖一度令鍾文智接受科技設備監控，惟於113年10月17日期滿後卻未予延長，僅將原8000萬元之具保金額提高至1億元。

黃國昌26日於質詢時痛批，去年10月，高院法官竟然認為鍾文智繳納2000萬保證金後，就不用電子監控，這個裁定甚至沒有上網公開，更離譜的是，高院說有問過檢察官，沒有意見才解除電子監控，但高檢署卻說有建請高院「繼續施以電子設備監控」，批說「是誰在說謊？今天司法院、法務部仍是各執一詞，沒有人要負責？」

黃國昌指出，鐘文智已經不是第一次棄保潛逃，第一審審理時，鐘文智不僅棄保潛逃遭通緝，甚至還於通緝期間冒名使用他人護照非法出境2次，結果高院法官還認為不用電子監控，這到底是怎麼回事？

而該份裁定日前才公開於司法院裁判書查詢系統，提及經合議庭評議結果，本案於命鍾文智再加保2000萬元之保證金後，應足以有效減低被告棄保潛逃之可能性，無庸延長其科技設備監控之期間。

對此，高等法院指出，就鍾文智案裁定未公告及送達一事，已定於31日召開自律會討論。