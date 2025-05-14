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麥當勞APP新功能上線！記者實測手機點餐　3種取餐方式超方便

▲ 麥當勞APP新功能上線！記者實測手機點餐，3種取餐方式超方便。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

排隊點餐OUT！麥當勞APP全球版推出「手機點餐」新功能，主打「免排隊、不卡關、取餐超快」，目前在新北市新莊地區9間門市進行功能測試，將自5月19日起陸續上線，預計6月下旬推展至全台麥當勞餐廳。ETtoday記者實地體驗，從點餐到取餐全程不用幾分鐘，還能搭配APP優惠券與甜心卡及會員集點，效率滿分。

▲▼麥當勞APP全新升級！記者實測手機點餐　揭3大亮點超有感。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼麥當勞在新莊9間門市進行APP手機點餐功能測試，主打免排隊、快速取餐。（圖／記者謝盛帆攝、麥當勞提供）

▲▼ 。（圖／麥當勞提供）

今年3月，麥當勞APP才整合「甜心卡」數位服務，現在再推「手機點餐」功能，預計6月下旬會推展到全台麥當勞餐廳。台灣是繼韓國、香港、新加坡、馬來西亞之後，導入「手機點餐」功能的市場。主打顧客可享內用、外帶、得來速等多元取餐方式，並同步使用優惠券與集點回饋，全面升級用餐體驗。新推出的「手機點餐」功能，讓顧客可直接入座，掃描桌面QR Code或開啟APP點選「手機點餐」，選定所在餐廳後就能開始選餐、下單、取餐，真正做到「點得快、拿得快」。

記者實測也發現，「手機點餐」同步整合APP內的優惠券與甜心卡、累積點數兌換免費餐點功能，結帳前可查看有哪些優惠及折扣券可用，不但快速，也讓每一筆消費都更划算。而取餐方式上更是彈性十足，內用可選擇到櫃台自取或輸入桌號由專人直接送餐到桌，宛如餐廳級的服務品質；外帶族則可在到達餐廳前先用「手機點餐」點好餐，收到取餐通知，就可以直接到「手機點餐」專屬櫃檯取餐，預先點餐、現場直取的流程，可以省下排隊等候的時間。

▲▼ 。（圖／麥當勞提供）

▲▼麥當勞APP全球版推出「手機點餐」功能，整合優惠券、甜心卡與點數兌換，內用可享專人送餐到桌、外帶可至專屬櫃檯取餐，節省排隊點餐的時間，快速又划算、宛如餐廳級服務。（圖／麥當勞提供）

▲▼ 。（圖／麥當勞提供）

受訪顧客許小姐表示：「我常一個人吃飯，不太想排隊，用手機點餐就能直接坐著等，還能搭配APP優惠券，真的省事又方便。」也有開車族曾先生分享：「出發前以「手機點餐」完成點餐，再前往得來速報取餐號碼即可取餐，快速又方便。」

針對外帶族需求，「手機點餐」同樣貼心設計，讓顧客能提前完成點餐，收到取餐通知，再到「手機點餐」專屬櫃檯報訂單編號取餐，大幅節省等候點餐的時間。黃小姐表示：「我午休常來外帶，用「手機點餐」先點餐，收到取餐通知就可以到專屬櫃檯拿餐，完全避開用餐時間的排隊人潮。」

▲▼麥當勞APP全新升級！記者實測手機點餐　揭3大亮點超有感。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼開車族與外帶族大讚麥當勞手機點餐流程清楚又省時，以「手機點餐」提前點餐，前往得來速車道報出取餐號碼，餐廳即開始製作餐點，為行車族提供更便利的取餐服務（圖／記者謝盛帆攝、麥當勞提供）

▲▼ 。（圖／麥當勞提供）

現在大家現在最關心的應該是，家裡附近的麥當勞甚麼時候才能使用手機點餐呢？「手機點餐」功能目前已在新莊地區9家門市進行測試，麥當勞表示，預計5月19日起陸續上線，6月下旬逐步擴大至全台麥當勞餐廳。未來消費者無論是內用、外帶或得來速，都能享受更流暢、省時又智慧的用餐體驗。

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