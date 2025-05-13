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張善政率團訪日取經軌道經濟　會面東京兩大都市再生推手

▲桃園市長張善政昨天率市府團隊訪日，與負責虎之門開發計畫日本設計株式會社及東京港區都市更新推手森大廈株式會社進行交流。（圖／桃市府新聞處供）

▲桃園市長張善政昨天率市府團隊訪日，與負責虎之門開發計畫日本設計株式會社及東京港區都市更新推手森大廈株式會社進行交流。（圖／桃市府新聞處供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政昨（12）日率市府團隊訪問日本考察軌道經濟，甫落地隨即與負責虎之門開發計畫的「日本設計株式會社」及東京港區都市更新推手「森大廈株式會社」就交通建設整合、歷史文化資產保留、人本規劃溝通、城市防災能力提升及國際化視野等面向進行雙向交流。

▲桃園市長張善政昨天率市府團隊訪日，與虎之門開發計畫日本設計株式會社及東京港區都市更新推手森大廈株式會社交流，視察各項都更設計。（圖／桃市府新聞處供）

▲桃園市長張善政昨天率市府團隊訪日，與虎之門開發計畫日本設計株式會社及東京港區都市更新推手森大廈株式會社交流，視察各項都更設計。（圖／桃市府新聞處供）

市府新聞處指出，日本設計株式會社為日本前三大建築師事務所，涵蓋建築與都市規劃、景觀等領域。其中東京虎之門地區原多為40、50年以上的老式建築物，近期透過改造計畫成為東京代表性辦公區，融合交通建設、現代都市設施並留愛宕神社等歷史文化。「虎之門之丘計畫」與東京地鐵日比谷線虎之門站共構，打造超高層住商混合型大樓，成為東京都心再開發之象徵。

日本設計株式會社篠﨑淳社長親自接待市府考察團，團隊成員先後介紹「虎之門之丘計畫」透過法規限制放寬，建構TOKYO BRT巴士轉運站，串聯東京都心、臨海地區與虎之門地區交通路網。日本於1989年訂定道路立體化制度，在私有土地上，由道路立體化貫穿建築物，提供車行使用。以「虎之門之丘」計畫為例，地下為捷運路線，地面為一般道路，住宅大樓2樓與「森Tower」透過20公尺長的立體行人空中走廊「T-DECK」連接，穿梭建築物及周邊設施，也達到交通分流之效果。

▲桃園市長張善政昨天率市府團隊訪日，會後考察團與日本方面合影。（圖／桃市府新聞處供）

▲桃園市長張善政昨天率市府團隊訪日，會後考察團與日本方面合影。（圖／桃市府新聞處供）

張善政市府考察團隨後前往森大廈株式會社交流，由森大廈株式會社專門役員田中敏行親自接待。該公司為東京港區都市更新推手，包含六本木新城、虎之門之丘與麻布台之丘，為集結辦公、住宅、商業及文化等多功能的綜合開發項目。其中，位於麻布台之丘的「森JP塔」，樓高約330公尺，不僅是日本當前第一高樓，也是森大廈株式會社近期代表作。

張善政表示，麻布台之丘從徵收土地到興建完成，前後歷經35年，儘管期間歷經首長變動，但政府推動都市再生的立場始終未變，才得以透過公私協力，順利打造結合文化、人本環境、商業經營與都市再生新地標。

張善政此行率市府秘書長溫代欣、副秘書長金志聿、捷工局長劉慶豐、地政局長蔡金鐘、都發局長江南志、航空城公司總經理洪秀寬、桃園大眾捷運公司總經理莊英震等人組成考察團，台灣軌道經濟發展協會理事長張政源亦率領成員陪同，了解東京「大眾運輸導向型發展」（Transit-Orinted Develpment, TOD）模式下的軌道經濟與車站開發策略，如何整合捷運建設、都市計畫、商業經營與舊城再生等，期盼汲取相關經驗，將桃園打造為以公共運輸為導向的宜居樂活永續城市。

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