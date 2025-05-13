桃園市環保局招募清潔隊員435名　5／16開放線上報名

▲桃園市環保局將招募清潔隊員，將於5/16日開放報名，預計招收435人。（資料照／桃市環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市環保局為強化桃園市12區清潔隊人力，提升市容整潔與市民服務品質，延續廢棄木製家具再生等永續環保傳統，今年將再次公開招募清潔隊員，考試報名時間為5月16日至22日，為方便市民報考，考試全程皆為免費線上報名並採網路與現場雙軌並行，預計擇優錄取435人，請有興趣市民踴躍報考。

桃市環保局長顏己喨表示，這項線上報名者將於5月16日至22日至專屬報名網站：(tyoem114.twexam.com)查詢相關資訊並完成報名程序。無法上網報名者可於報名期間上班時段（上午9時至下午5時止）至思考致富文創教室（桃園區民權路6號4樓）及12區清潔中隊隊部，會有專人協助報名。

▲桃園市環保局將招募清潔隊員，圖為一般隊員組現場招考項目。（資料照／桃市環保局提供）

環保局指出，今年招募清潔隊員採二階段甄試方式進行，透過專業測驗與科技化評分系統，打造更透明、效率與友善的招募流程，最後依甄試總成績加權分數排定錄取名次，擇優錄取共計435名。

環保局還說，這次考試與報名全面導入AI智慧科技，包括平板電腦即時評分、駕駛測驗影像即時回傳與智能判讀，報名資格審查數位化處理等措施，除降低人為失誤外亦可有效提升考試辦理效能，不僅減少資源浪費，亦能兼顧高效、公平與公正的甄試原則，藉此建立公開透明招募與進用制度，選拔出實務操作能力與體能條件兼備的優秀清潔隊員。

▲歡迎有志環保工作市民踴躍報名。（資料照／桃市環保局提供）

環管處長張書豪說，為符合職場工作需要與法規要求，除過去的「一般隊員組」、「原住民族組」、「身心障礙組」與「駕駛組」外，今年將新增「場（職）護組」、「木工組」及「電腦文書行政組」，在測驗上也採多元測驗評估，期能適才適所招募人才加入。「場（職）護組」採情境模擬測驗，評估勞工健康服務護理實務應變能力；「木工組」須於時限內完成指定木藝品；「電腦文書行政組」則著重文書處理的正確性與效率。

此外，「駕駛組」將進行實地駕駛，模擬垃圾車於市區執行勤務情境，以驗證駕駛技術與安全意識；「身心障礙組」進行資源回收分類測驗，更貼近實務操作；「一般隊員組」與「原住民族組」需進行30公尺負重折返跑，男性負重15公斤、女性8公斤，全面檢視體能與工作適應力，透過類組調整與新增，期望強化清潔隊員專業與實務能力，打造更具包容友善的職場環境。

環保局強調，歡迎有志於環保工作，熱心服務市民踴躍報名，為桃園市注入新的環保生力軍。考試簡章、筆試題庫等相關訊息，都將公布於專屬報名網站（tyoem114.twexam.com）；民眾可從環保局與環境管理處的官網連結，查詢相關考試資訊。