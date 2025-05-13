「上班族必備AI神器」孫大千出新書　七款AI助理助攻高效能上班族

記者陳弘修／台北報導

中信金融管理學院科技金融研究所教授、前立法委員孫大千13日正式推出第三本AI新書《上班族必備的AI神器》。孫大千表示，自從他在2024年出版了兩本介紹人工智慧的理論和技術的新書後，每次與企業界朋友交流，總會被問到要怎麼樣推動公司的AI轉型、公司應該要如何來應用AI工具或是如何教育員工學習使用AI工具？因此，此次他所寫的這本新書主要是為辦公室上班族所打造的AI工具書。

孫大千指出，自2022年生成式AI爆發以來，市場上已進入「AI助理大亂鬥」時代，各式各樣的AI生成工具層出不窮，每款工具皆有其優勢與限制，難以一一介紹。在新書中，他也特別精選出七款對上班族日常工作最具實質幫助的AI工具，分別是Gemini 2.0、DeepSeek、Kimi、Napkin AI、Gamma、Rafael AI、Quark。

為了讓上班族能夠快速上手，孫大千表示，他在書中幾乎以「手把手」的方式，透過各種範例，演示這七款AI工具的使用方法及各自專長，希望這七款AI小助理能幫助上班族朋友處理日常辦公業務，而這本新書也獲得知名財經專家吳淡如及創意人范可欽的聯名推薦。

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孫大千強調，AI時代早已到來，未來職場上將只剩兩種人：一種是會使用AI的人，另一種則是不會使用AI的人；而後者勢必將被前者取代，這已是無可避免的趨勢。他也建議大家，只要掌握每一位AI助理的專長，並善用分工合作的方式來完成不同任務，就能在未來職場中游刃有餘，成為真正的高效能上班族。