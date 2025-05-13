投票加油！花蓮宣傳片參與金雕微電影展　網路人氣獎同步開跑

▲▼台北金雕微電影展選出「網路最佳人氣獎」，花蓮縣政府邀請鄉親好朋友上網為花蓮加油投票。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於去年底出版《因為對大山大海的承諾vol.2》，同時製作宣傳短片，日前參與角逐台灣永續能源研究基金會主辦之「第九屆2025台北金雕微電影展」；此外，自5月13日至6月3日將由民眾上網投票，選出「網路最佳人氣獎」，誠摯邀請鄉親好朋友上網為花蓮加油投票。



花蓮縣政府表示，財團法人台灣永續能源基金會所主辦之「金雕微電影展」，希藉由微電影的力量，鼓勵各單位用更多元、吸睛的影像傳播，訴說更多實踐永續發展目標的故事，讓更多人看見參賽團隊的影響力，向社會大眾宣揚永續意識。

花蓮縣政府所出版的《因為對大山大海的承諾vol.2》，代表縣府對這片土地、海洋與自然環境的深厚情感，更象徵對於未來世代的責任與承諾。宣傳影片則以影像記錄花蓮在地自然景觀與永續發展成果，呈現花蓮在地優質企業在環境保護、生態保育、再生能源與社區參與等多元面向的具體行動與努力。透過感性的敘述與壯麗的視覺畫面，喚起更多人對永續議題的關注與實踐。



立即投票：https://www.surveycake.com/s/DLQbe

活動期間｜2025.5.13(週二)10:00－6.3 (週二)17:00止。

投票方式｜於投票表單中，為支持作品投票(第68號，因為對大山大海的承諾) ，每人每天能投票一次，可複選。

獲獎公告｜於7/9公布至官方網站/ 官方臉書。

