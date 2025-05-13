91歲唐獎得主珍古德下月來台　睽違7年公開演講

▲唐獎得主珍古德博士暌違7年，將來台演講。（圖／唐獎教育基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

繼去年邀請第六屆唐獎得主們來台參加「唐獎周」系列活動，唐獎基金會今（13日）宣布，現年91歲的永續發展獎得主珍古德博士，暌違7年後於6月8日在台進行「透過行動點燃希望」公開演講，另去年生技醫藥獎得主霍斯特教授在7月的亞洲生技大會開幕日，也會解析GLP-1在糖尿病治療中的革命性突破。

每兩年一屆的唐獎，本月起到9月進行提名邀請作業，10月進行評選。唐獎教育基金會執行長陳振川表示，過去六屆唐獎生技醫藥獎得主中，已有三屆得主得獎後再獲諾貝爾獎殊榮，獲諾獎比例高達5成，顯見唐獎評選委員會的實力，預計明年6月15至18日一連四天，公布「永續發展、生技醫藥、漢學及法治」等四個領域的第七屆唐獎得獎人名單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳振川進一步指出，唐獎每個獎項5千萬元獎金中，內含1千萬元研究補助費用，用以支持得主延伸研究或教育推廣計劃。例如漢學獎得主羅森教授即運用1千萬研補費與德國慕尼黑大學合作，執行為期5年的「歐亞大陸東土早期的群體流動與基礎設施」大型跨洲研究計畫，今年起連續兩年舉辦國際工作坊，邀集全球相關領域歷史、考古學者共襄盛舉；研究成果將通過同儕審查，集結成冊，再由重點學術出版社發行。

唐獎基金會去年邀請第六屆唐獎得主們來台參加「唐獎周」系列活動，引發各界關注。陳振川今天也宣布，2020年永續發展獎得主珍古德博士，6月8日將來台進行「透過行動點燃希望」公開演講，這是現年91歲的珍古德，在暌違7年後來台，進行唯一一場公開演講，地點為台北科技大學。珍古德也會參訪唐獎基金會，在「榮耀桌」留下珍貴的簽名，與其他唐獎得主的簽名齊列。

▲去年唐獎生技醫藥獎得主霍斯特教授公開演講，今年7月也將來台在亞洲生技大會分享就最新進展。（圖／記者許敏溶攝）

此外，陳振川表示，2024年生技醫藥獎得主延斯·祖爾·霍斯特教授，解析GLP-1在糖尿病治療中有革命性突破，看好臨床上已有多種GLP-1藥物被用於治療第二型糖尿病和肥胖，造福全球數十億的病患，且相關新藥及更多適應症的研發也蓬勃發展中，在7月23日亞洲生技大會開幕日上，霍斯特也會分享國際學術界研究與製藥業的最新進展。