中美雙雙降關稅　陸「國師」：中國在餐桌旁而非菜單上

▲鄭永年。（圖／翻攝自「博鰲亞洲論壇」微信公眾號）

記者陳冠宇／綜合報導

中美昨（12）日發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，大幅降低雙邊關稅水準。被稱為大陸「國師」的學者鄭永年表示，中美雙方通過談判，有可能為未來世界經濟秩序構建新的方案。對於這次協商，他直言，投降就一定會在菜單上，現在中國在餐桌旁，且站在一起的人還不少。

香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年是大陸知名經濟學家，因曾現身於大陸國家主席習近平召開的座談會，而被視為北京中央智囊，更被稱為習近平的「國師」，因此他的言論常受到關注。

《人民日報海外版》旗下欄目「俠客島」報導，鄭永年認為，這次很好的一點是，中美雙方通過談判，有可能為未來世界經濟秩序構建新的方案。1980年代美國和日本達成「廣場協議」，當時日本投降，一下子被打趴下；而中國是絕對不會投降的，儘管下一階段談判還會很艱苦。

對於中國此前進行對等反制，再到如今達成聲明，鄭永年直言，「用美國人的話說，不在餐桌旁就在菜單上」。他強調，投降就一定會在菜單上，現在中國不僅在餐桌旁，而且跟中國站在一起的人還不少。他更稱，「這一階段打得非常漂亮」。

談及未來進一步談判可能如何發展時，鄭永年指出，中美經濟聯繫程度很高，有很多力量在推動理性回歸。他說，對中國有利的因素很多，但成果不會自然而然從天上掉下來；除了經貿，還有地緣政治，雖然聲明是關於經貿的，但是背後地緣政治的含義也很深。

他認為，美國的打壓遏制還會長期存在，美國政界的強硬派中，有「戰爭派」，強調「Now or Never」，認為現在是打敗中國的最後機會，不抓住以後就沒機會了；也有「現實派」，承認中國崛起，直面中國競爭，但要通過科技領域卡脖子等辦法繼續競爭。未來，中美還要進一步協商談判。