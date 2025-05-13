絕美「回族新娘」驚艷全網！攝影師認證：家族出美女

▲甘肅一位回族新娘因美到不科學，引起網友騷動。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

近日，甘肅一位回族新娘的影片在網路爆紅，這位新娘不落俗套的美貌與氣質深深擄獲眾人目光，展現西北女孩特有的開朗與落落大方，高挺的鼻樑勾勒出立體的輪廓，眼眸明亮且肌膚晶瑩剔透，搭配精緻的回族傳統服飾，輕柔的紗巾隨風而動，整個仙氣飄飄，令人為之傾倒。

一場喜氣洋洋的婚禮於4月26日舉行，25歲的新娘與30歲的新郎，因一見鍾情而步入婚姻，婚禮當天親朋好友歡聚一堂，氣氛十分熱烈。新郎一身筆挺黑西裝，顯得神采奕奕，新娘則身穿純白婚紗，不僅襯托出姣好身材，更因撞臉著名影星范冰冰，吸引眾人目光。

這名新娘肌膚吹彈可破，五官精緻，高挺的鼻樑下，一抹紅唇更添嬌豔，這場婚禮最引人注目的莫過於新娘令人驚豔的7套禮服，從純潔的白紗到華麗的傳統服飾，就算戴上頭巾都難掩她的驚豔美貌。據說這對新人在婚禮當天才初次相遇，但雙方瞬間墜入愛河，彼此都對這份緣分感到心滿意足。

影片爆紅後，許多人驚豔於新娘的美貌，直呼她是見過最美的回族新娘，羨慕新郎的好福氣，「新郎真是撿到寶了」。但也有另一派聲音質疑新娘是否是修修臉，「這臉像AI捏的」、「是不是動過刀」。

不過，大多數網友都相信新娘是天生麗質，更強調在回族文化和伊斯蘭信仰中，身體是真主阿拉的恩賜，不應隨意改造。對此，攝影師也公開澄清，回族傳統禁止醫美，並提到新娘的好氣質和美麗是來自家族的優良遺傳，即使沒有化妝也很漂亮。親友也表示，新娘家族美女眾多，但更注重內在修養。



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