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大陸 大陸焦點 特派現場

陸前4月汽車產銷破千萬輛　新能源車出口成長52.6%

▲新能源車在江蘇連雲港碼頭準備出口。（圖／CFP）

▲江蘇連雲港碼頭大量等待出口的新能源車。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

據中國汽車工業協會統計，今年前4個月，大陸汽車產銷量雙雙突破1000萬輛。數據也顯示，今年前4個月，大陸傳統燃料汽車出口129.5萬輛，年增7.9%；新能源汽車出口64.2萬輛，年增52.6%

中國汽車工業協會分析，大陸4月汽車市場總體表現良好，產銷較去年同期實現平穩增長；其中，內需潛力加快釋放，起到較好支撐作用；出口在外部環境急劇變化形勢下保持穩定；新能源汽車表現活躍，產銷延續快速增長態勢。

數據顯示，今年前4個月，大陸汽車產銷量歷史上首次雙雙突破1000萬輛。據統計，今年1至4月份，大陸汽車產銷量分別完成1017.5萬輛和1006萬輛，同比分別增長12.9%和10.8%。

▲新能源車在江蘇連雲港碼頭準備出口。（圖／CFP）

其中，新能源汽車產銷量分別完成442.9萬輛和430萬輛，同比分別增長48.3%和46.2%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的42.7%。

4月大陸汽車產銷量分別完成261.9萬輛和259萬輛，同比分別增長8.9%和9.8%。其中，新能源汽車產銷量分別完成125.1萬輛和122.6萬輛，同比分別增長43.8%和44.2%。

數據顯示，4月大陸乘用車產銷分別完成225.7萬輛和222.3萬輛，同比分別增長10.2%和11%。1至4月份，乘用車產銷分別完成876.5萬輛和864.1萬輛，同比分別增長14.5%和12.4%。

4月，汽車出口51.7萬輛，同比增長2.6%。1至4月份，汽車出口193.7萬輛，同比增長6%。

4月，傳統燃料汽車出口31.7萬輛，同比下降18.7%；新能源汽車出口20萬輛，同比增長76%。1至4月份，傳統燃料汽車出口129.5萬輛，同比下降7.9%；新能源汽車出口64.2萬輛，同比增長52.6%。

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