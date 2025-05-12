YouTuber拍片「購買母乳飲用」惹議！網怒批：丟臉丟到國外

▲韓國YouTuber付錢購買菲律賓女性母乳並當場飲用。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

一名旅居菲律賓的韓國YouTuber，因拍攝並發布購買當地女性母乳並當場飲用的影片，引發韓國與菲律賓社群的強烈譴責與爭議。

根據韓國JTBC電視台《案件負責人》9日上傳多部與當地女性交易母乳的內容，甚至搭配喝酒聚會與吃播畫面，遭質疑行為帶有性暗示與剝削之嫌。

影片中，該YouTuber於街頭向當地抱著嬰兒的母親詢問姓名與年齡，之後購買其母乳，並當場飲用。他在影片中形容母乳「新鮮」、「健康」，並支付約500比索（約新台幣259元）作為報酬。更引起爭議的是，他經常將錢直接遞給母親懷中的嬰兒，畫面公開展示母親、嬰兒及其本人面容，未做任何遮掩。

據報導指出，該頻道共上傳逾4000支影片，其中包含超過30部以「母乳」為主題的內容。部分韓國社群成員表示，看過影片的觀眾甚至前往菲律賓試圖「親身體驗」，引發外界對於此類行為是否助長性剝削、貧困剝削的疑慮。

對此，YouTuber本人在接受JTBC電話訪問時辯稱，「當地很多媽媽無法工作，也買不起奶粉。我只是想幫忙拍影片，經過她們同意的。」他還聲稱自己「像是聖誕老人或長腿叔叔一樣」，在當地「深受歡迎」。對於是否涉及性目的，他則否認，表示自己因體質虛弱而攝取母乳，並稱「這只是文化差異」。

不過專家與當地社群並不買帳，前首爾地方警察廳國際犯罪調查組組長金恩培指出：「將金錢交給孩子而非母親，已超越單純的救助範疇。這樣的行為恐導致他人模仿，進一步損害韓國形象。」心理學教授樸尚熙則痛批：「哺乳是一種神聖且無私的行為。用錢購買母乳並將其公開成影片，形同消費與羞辱這些母親與孩童的尊嚴，怎能自比為聖誕老人？」

報導最後指出，當地韓僑社群亦表達擔憂與憤怒，認為這樣的行為不僅不尊重當地文化，也可能助長跨國性剝削與旅遊剝削的風氣，呼籲有關單位儘速介入調查並防止類似事件再次發生。

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