達成貿易協議「關稅恐仍降不了」？　川普顧問曝：有理想數字

▲川普的關稅政策，震盪全球金融市場。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

各界持續關注美國與各國的貿易談判，而《路透》採訪6名現任與前任川普顧問後指出，儘管一些人對於總統策略背後的經濟理論，存在著尖銳分歧，但大多數人都認同，即使各國與華府談妥貿易協議，仍可能面臨高額關稅。

根據川普與其顧問說法，貿易關稅能夠達成很多目標，例如刺激美國經濟，把製造業就業機會帶回國內，增加稅收收入，並讓美國握有籌碼，與盟友重新談判安全協議。

不過，投資人、外國政府與經濟學家一直難以理解川普的策略，許多經濟學者甚至認為，這些目標太過廣泛或完全矛盾。

▲米蘭向媒體提到「最佳關稅」稅率的概念。（圖／達志影像／美聯社）



白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）表示，川普正在為美國打造一種新的貿易模式，讓美國勞工與他國勞工處於一樣公平的地位，「考慮到總統行動的歷史性範圍與速度……當然會出現短期波動。」

他說，提高關稅每年能夠增加數千億美元稅收，促進國內減稅，刺激經濟成長，而當局掌握了一個「最佳關稅」稅率，可以讓稅收最大化，並讓經濟受益，「我強烈感覺到，這是一個很正向的數字。這比本屆政府上任時的2、3%更高。」

去年11月，米蘭發布一篇論文，引述其他研究結果主張，在特定情況下，美國的最佳關稅稅率約為20%。但被問及這篇論文時，他指出其發表時間點，落在他擔任白宮職務之前，因此絕對沒有「反映政府政策」。

川普高級貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）也支持「最佳關稅」（optimal tariff）的概念，「這清楚表明，一個大國可以透過實施關稅，改善其貿易條件。」他直言，貿易逆差導致工作機會、生產、資產所有權，全被轉移至海外，這就是為什麼各國尋求貿易順差，「當協議開始達成、而它們將會達成，懷疑的人就會沉默了。這可能是美國扭轉不公平貿易巨輪的最後機會。」