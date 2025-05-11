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大雨突襲鞋子濕透！專家教「1招」速乾不變形　勿用吹風機原因曝

▲▲受到鋒面影響，氣象局針對多縣市發布大雨特報。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲受到鋒面影響，氣象局針對多縣市發布大雨特報。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

隨著周末假期鋒面通過，全台各地將出現陣雨或雷雨，鞋子被淋濕的情況也讓不少民眾煩惱，尤其對於機車族或未帶鞋套的通勤者，鞋子濕透可能導致腳臭或黴菌感染。對此，家事達人陳映如也分享妙招，只要將紙張塞滿鞋內，就能快速吸濕、加速乾燥，讓鞋子迅速恢復乾爽。

陳映如日前在臉書粉專「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」發文指出，如果下雨天鞋子濕掉，有一個很快速的乾燥法，就是在鞋內塞滿報紙、麻將紙或白報紙等紙張，就能加速吸濕，讓鞋子更快乾燥，但要記得紙張應該盡量塞滿，這樣不僅能提升吸濕效果，還能保持鞋型，避免乾燥過程中變形。

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鞋子（圖／取自免費圖庫pexels）

▲陳映如分享鞋子的快速乾燥法。（示意圖／免費圖庫pexels）

陳映如提醒，當紙張吸濕後，應及時更換乾燥的紙，才能維持效果最佳。此外，亮面的廣告紙吸水效果較差，不適合使用。貼文一出，不少網友紛紛表示「我爸說報紙最吸水，隔天必乾」、「真的，家人回來就說要報紙」。

此外，也有專家指出，皮鞋切勿用吹風機熱風烘乾，以免皮革龜裂或變硬，如果想要加速乾燥，可在皮鞋底部墊幾張報紙或放幾根筷子，促進空氣流通。

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下雨天鞋子濕掉乾燥快速

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