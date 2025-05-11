台中新光三越世貿聯合特賣登場　法國機能服進駐南港LaLaport

▲台中新光三越持續在世貿推出聯合特賣會活動，服務消費者。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

新光三越台中店發生氣爆至今將近3個月，業者在世貿二館持續推出聯合特賣會服務消費者，最新一波活動自即日起到26日為止，集結60家人氣品牌，涵蓋流行服飾、家用品、兒童用品、日韓選品、超市美食等多元品項，還有10家新加入品牌首度亮相，包括LYNX、National Geographic國家地理雜誌、1929、KEY COFFEE等；法國機能服品牌K-Way進駐南港LaLaport，櫃位門口還用18色Le Vrai風雨衣組成的彩虹牆，成為店內的拍照熱點。

新光三越台中店第四波聯合特賣會即日起登場，搶攻端午節商機，新光三越推出多達200款精選禮品預購陣容，包含星級主廚名粽如台北美福大飯店美福海味雙響粽禮、台灣在地老字號名店如台灣500盤名店特製粽，以及日系話題伴手禮如烏雞庵烏骨雞金箔蛋糕，消費者可現場選購取貨與指定宅配服務。

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▲法國機能服品牌K-Way進駐南港LaLaport，櫃位門口還用18色Le Vrai風雨衣組成的彩虹牆，成為店內的拍照熱點。（圖／記者游瓊華翻攝）

另外，法國機能服飾品牌K-Way今年迎來品牌創立60週年，繼台北誠品松菸門市後，在南港LaLaport 2樓開設第二家店面。慶祝60周年到來，品牌特別推出了全新Le Vrai 4.0系列，以更環保且創新的材質與技術設計經典防水服飾，搶攻市場。