母5億遺產由2兒均分！女兒沒拿半毛錢「揪錯提告」贏了

▲台南發生一起手足爭產官司，一名婦人不滿名兄弟瓜分母親5億多元遺產，提告主張母親遺囑無效。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

台南一名九旬老婦生前在2名兒子安排下立囑，指定由他們繼承價值逾5億元的15筆土地，老婦的女兒主張遺囑無效，理由是母親具備識字能力，但遺囑卻註記其不識字而無法簽名。法院審理相關證據後，採信女兒說法，認定遺囑與事實不符，判決遺囑無效，意味這筆龐大遺產將面臨重新分配。

一名婦人提起訴訟，主張她的母親在過世前，由2位兄弟安排公證遺囑。這份遺囑指定由這2位兄弟繼承母親名下共16筆、總計10531坪的土地。公證人在遺囑中註明，由於立遺囑的母親不識字，因此依據公證法規定，由公證人代為書寫姓名，並由母親本人按捺左手大拇指指印及蓋章代替簽名。

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婦人出示了戶籍謄本上關於她母親教育程度的註記，顯示為「國校畢業」。然而，她強調母親的真實最高學歷是「高職畢業」，這點不僅她的小孩知曉，也是家族成員都清楚的事實。她進一步說明，母親高職畢業後曾在銀行短暫工作，婚後為了協助家中農牧事業，便跟隨丈夫從商，負責家族事業的會計財務工作。因此，她認為母親絕不可能不識字，更不可能無法簽名。基於以上理由，她主張母親的遺囑應為無效。

被告的兩兄弟主張，這份公證遺囑是他們母親在意識清楚、精神狀態健全下，由法院所屬的民間公證人根據母親的口述內容記錄而成。他們進一步說明，公證人已宣讀並講解遺囑內容，獲得母親認可並載明日期，並由公證人、見證人、被繼承人親自簽名或按捺指印。其製作過程皆符合民法公證遺囑的法定要件，因此具備法律效力。

法官審理認定，被告二兄弟既承認母親立遺囑時精神正常，具備行為能力且能簽名，卻未親自簽名，顯見該公證遺囑的訂立過程已違反民法第1191條第1項規定，故判決該公證遺囑無效。



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