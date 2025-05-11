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特斯拉司機「女童打翻水」求償4.1萬炎上　家長提4要求和解了

▲▼特斯拉,Tesla。（圖／路透）

▲女童弄濕特斯拉事件，家長提4條件「司機都同意」，雙方和解了。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄一名國小女童近日乘坐Uber前往補習班時，過程中水壺意外漏出了300cc的水在特斯拉上，司機就要求女童家長賠償4.1萬元，消息曝光後引發眾怒。對此，女童家長10日表示，在司機屢次道歉並提出和解下，他們提出了4項和解要求，對方均點頭答應，雙方已達成和解。

▲▼女童坐特斯拉打翻水！司機討4萬1被公審 家長提4要求「雙方和解」。（圖／翻攝自Threads）

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▲女童家長在Threads表示，他們已跟特斯拉司機達成和解。（圖／翻攝自Threads）

女童家長10日在Threads公開了事件的最新進度，表示在司機屢次道歉並提出和解下，他們提出了4項和解要求，分別如下：

一、司機把2萬元還給補習班。

二、司機在計程車與特斯拉社團張貼道歉啟事，並依照司機提議，自行負責車體狀況，日後不再向我方提出討論或賠償，我方同意。

三、因近日一連串事件，造成老師、學生與家長的恐慌痛苦，及侮辱我方家庭，致人格權貶抑，名譽受損，我方提出新台幣3000元賠償金，以及捐款財團法人勵馨社會福利事業基金會3000元並提供收據。

四、我方將此份和解之提議內容公告周知，以滿足社會大眾知的權利。

女童家長說，他們提出的4項要求，司機已經全部同意，雙方9日在警察局內簽下和解書達成和解。

▲▼小學女童搭uber弄濕特斯拉　司機求償4萬嗆「舔乾淨」就當和解。（圖／翻攝自當事人Threads）

▲家長覺得司機索賠4.1萬元不合理。（圖／翻攝自Threads）

回顧事件，女童1日乘坐Uber前往補習班時，水壺意外漏水並滲入腳踏墊下方，儘管女童立刻道歉並試圖清理，特斯拉司機仍向女童家長索賠，第一次求償吸地毯500元，之後又說水可能影響車輛底盤安全，必須拆車檢修，加上營業損失，改口求償4.1萬元。

女童家長不滿將整個事件PO上Threads，除了指控司機在要求和解賠償前，就逕自向補習班老師索要2萬元，聲稱只要拿到他們的賠償就會交還，更質疑司機的車子根本沒有損壞，消息一出立刻引發社會關注。

儘管司機後來拿出特斯拉的報價單，表示光是維修就要花費1.5萬元。然而報價單卻遭到台灣特斯拉打臉，表示司機拿出的只是預估價，車輛根本沒有修也沒有拆。

事件延燒數日後，司機7日突然態度大轉彎，透過Threads發表834字聲明，聲稱先前情緒失控、留言措辭不當，已傳訊向女童父親致歉，願意自掏腰包負擔車輛拆裝檢查費用，希望取得社會大眾與女童家屬的諒解。

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