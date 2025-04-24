控強奪國發院1820坪土地！國民黨被追徵32億　黨產會輸了

▲葉姓民眾指控國民黨以賤價收購他父親在文山區的1820坪土地。（圖／翻攝自政黨不動產查詢系統）

記者郭玗潔／台北報導

黨產會因為接獲民眾葉頌仁舉發，指出其父葉中川原位於國家發展研究院（前中興山莊院區）的土地，共約6017平方公尺（1820坪），當時遭到國民黨惡意收購。黨產會調查後，認為該土地為國民黨不當黨產，向國民黨追徵32億375萬8986元。國民黨不服提告，台北高等行政法院審理，判國民黨勝訴，撤銷黨產會的處分。可上訴。

全案源於葉姓民眾向不當黨產處理委員會陳情，指他父親在台北市文山區有9筆土地，總面積高達6017平方公尺，但在葉父非自願情況下，於1964年間賤價移轉登記給國民黨中央委員會及革命實踐研究院（其後更名為國家發展研究院），成為國民黨不當黨產，之後國民黨又將國發院前中興山莊土地賣給元利建設，代表元利建設也以不相當的代價取得他的土地，請求黨產會協助調查。

黨產會立案調查後，判定該土地為國民黨不當取得財產，既然國民黨已將土地賣掉，不能歸還，那國民黨須被追徵32億375萬8986元。國民黨不服，對黨產會提出行政訴訟。

台北高等行政法院審理，法官認為，該土地在黨產條例於2016年公布時，已移轉為元利建設公司所有，難依黨產條例推定為不當取得之財產，黨產會也沒說明國民黨和附隨組織如何用「交易時顯不相當之對價」取得該土地，便將該土地推定為不當黨產。

法官指出，在黨產會對國民黨追徵的金額上，未說明該土地是「無償」或「交易時顯不相當之對價」，若是後者，還應扣除取得該財產的對價，但黨產會直接對國民黨追徵32億餘元，難認合法，判定黨產會原處分有瑕疵，給予撤銷。可上訴。