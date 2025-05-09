男版Pan Piano！　台灣鋼琴家「秀大肌肌」紅到日本

▲「男版Pan Piano」亞瑟Arthur。（圖／翻攝IG／yaoyaoyao2018，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台灣出現「男版Pan Piano」，因身材在日本掀起一波討論，連台灣知名鋼琴YouTuber「Pan Piano」本尊都來朝聖。

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日本社群平台「X」（前Twitter）上，一名網友「くるぶしパーティ」於3日分享截圖，介紹一個台灣鋼琴家帳號「yaoyaoyao2018」。該帳號自2023年開始嘗試以Cos動漫角色的方式彈奏鋼琴，搭配全身肌肉線條，影片讓人臉紅心跳。這名鋼琴家以獨特風格吸引大量觀看，最高影片瀏覽數突破577萬次，連台灣知名鋼琴YouTuber「Pan Piano」本尊也現身留言朝聖、吸引超過1400萬人觀看。

根據帳號內容，這位鋼琴家過去常分享自己演奏鋼琴與吉他的影片，並展現極佳的身材保養。自2023年起，他開始嘗試Cosplay彈琴，成功吸引大批粉絲，影片觀看次數比以往翻了至少10倍。